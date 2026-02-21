Viabilità cittadina compromessa: opposizione deposita interrogazione I consiglieri Fioretti, Farese, De Lorenzo, De Longis e Varricchio segnalano rischi e difficoltà

"Lo stato delle strade cittadine non è più solo una questione di decoro, ma una vera e propria emergenza con una viabilità colabrodo. Abbiamo per questo depositato un’interrogazione al Sindaco e all’assessore ai Lavori Pubblici per fare luce sulla gestione della manutenzione stradale". Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione del Pd Floriana Fioretti, Francesco Farese, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis e Maria Letizia Varricchio.

"Quotidianamente si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini che lamentano buche profonde, crepe, sgretolamenti del bitume. Un degrado che non risparmia più nemmeno le arterie principali, i tratti ad alta densità di traffico e le aree sensibili vicine a scuole e uffici pubblici.

I cittadini non possono continuare a fare lo slalom tra i pericoli. Gli interventi 'tappabuchi' con asfalto a freddo sono palliativi che durano il tempo di una pioggia, sprecando risorse pubbliche senza risolvere il problema alla radice.

Con l’interrogazione, pertanto, abbiamo chiesto di sapere se esiste un censimento aggiornato delle strade con criticità, quali interventi urgenti sono stati già calendarizzati, quali strade saranno interessate e quando inizieranno i rifacimenti integrali.

Abbiamo altresì chiesto di conoscere le risorse stanziate in bilancio dell’Amministrazione e quante istanze di risarcimento sono arrivate al Comune negli ultimi anni a causa delle strade dissestate.

Oltre al rischio per l'incolumità di automobilisti, ciclisti e pedoni, l'aumento delle cause di risarcimento danni rappresenta un potenziale danno erariale che grava sulle tasche di tutta la collettività.

È necessario - concludono i consiglieri del Partito Democratico - passare dalla gestione dell'emergenza a una pianificazione strutturata che garantisca infrastrutture degne di una Città moderna e sicura".

