Sorrentino (NdC) al congresso PD: "Campo largo o è o non è, noi determinanti" "Via avversioni personali e nuova stagione per prevalere su centrodestra"

"Il campo largo o è o non è. O e ‘ ovunque o non ha senso politico . L'idea machiavellica della convenienza non si può applicare a queste elezioni locali men che mai alle elezioni amministrative il prossimo, quando saranno accoppiate alle Politiche. Alle politiche se tutti stanno assieme vince il centro sinistra, altrimenti è il suicidio annunciato. Cosi come le regole delle primarie valgono dovunque non applicate solo dove il Pd viene dietro altri partiti", lo ha detto stamane la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino intervenendo al congresso del PD sannita a Palazzo Paolo V.

"Apprezziamo - ha proseguito - lo sforzo del segretario regionale De Luca e lo sosterremo, di comporre il puzzle e mitigare le asprezze ancora presenti tra le forze politiche . Come appare sciocco politicamente dire no al ritorno di De Luca a Salerno ci è apparsa miope e priva di senso politico l’avversione a noi in città ed in provincia, anche se possiamo dire che scaramanticamente ci ha portato fortuna. Dopo due lustri, vi ringraziamo dell'invito, sebbene per trasformare questo autunno di dialogo in una vera primavera sarebbe stato opportuno invitare il Sindaco, come da consuetudine e garbo istituzionale. Resta il dato incontrovertibile che ora è il momento di una nuova stagione politica. Avete consapevolezza o meno che qui il centrodestra copre l'intera rete istituzionale: Camera, Senato e Consiglio regionale? Avete contezza che sono oggettivamente competitivi, hanno tra le mani leve importanti e potrebbero sfruttare questa scia tanto alle Amministrative che alle Politiche? Senza NdC l'intero reticolo politico-amministrativo sarebbe nelle mani del centrodestra. Prima che sia tardi, riflettiamo su ciò e si facciano prevalere, come chiede da tempo il nostro leader Clemente Mastella, la grammatica, la logica e l'aritmetica politica. Noi siamo pronti alla seria costruzione di un'alleanza stabile, duratura, sul modello di Palazzo Santa Lucia e che dismetta definitivamente le storture e i veri personali. Noi di Centro c'è, è determinante ed è pronto ad inaugurare una nuova stagione politica. Di vittorie".

