Valentino (PD): "La Provincia torni motore di sviluppo" Il candidato al consiglio provinciale per il Pd "coesione per tutto il territorio”

“Partiamo da un dato oggettivo: oggi le Province operano con funzioni ridotte e, troppo spesso, senza un adeguato sostegno finanziario. Questa condizione limita fortemente la capacità di programmazione e di intervento, soprattutto in territori complessi come quello della Provincia di Benevento”. Così Carmine Valentino candidato nella lista del Partito Democratico per il rinnovo del Consiglio Provinciale alla Rocca dei Rettori. “Temi cruciali come viabilità, edilizia scolastica, infrastrutture idriche e fognarie, tutela ambientale e valorizzazione turistica - continua Valentino - richiedono strumenti adeguati, risorse certe e una pianificazione di medio-lungo periodo. Senza una visione strategica condivisa, ogni intervento rischia di essere frammentario e poco efficace. La Provincia, in quanto Ente di Area Vasta interna, deve tornare a esercitare un ruolo pieno di coordinamento e di supporto ai Comuni. La centralità dei Comuni non è uno slogan, ma un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione istituzionale, sull’ascolto costante delle amministrazioni locali e sulla programmazione condivisa. È necessario rafforzare anche il dialogo con il livello regionale, affinché le istanze del territorio siano rappresentate in modo unitario, autorevole e competente”. E non si ferma qua Valentino: “Occorre investire con decisione sull’offerta formativa, costruendo percorsi coerenti con le vocazioni del territorio ed evitando contrapposizioni tra comprensori che finiscono per indebolire tutti. Puntare sulle competenze e sulle capacità dei nostri giovani significa porre le basi per uno sviluppo realmente sostenibile”. Conclude il dem Carmine Valentino: “Il mio impegno politico è chiaro: rafforzare il centro-sinistra alla Rocca dei Rettori, costruendo un “campo largo” coerente con il contesto regionale e capace di dare piena centralità ai Comuni e alle comunità. Governare un’area interna significa costruire reti, programmare con visione e garantire che nessun Comune, grande o piccolo, resti indietro. La Provincia deve tornare a essere un motore di sviluppo, coesione e opportunità per l’intero territorio”.