Errico in visita alla Scuola Regionale di Polizia Municipale “Struttura strategica, va rafforzato l’organico”

Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, ha fatto visita alla Scuola Regionale di Polizia Municipale, dove è stato ricevuto dal dottor Dionisio Limongelli.

Nel corso dell’incontro è stato possibile approfondire una serie di tematiche legate alla funzione strategica svolta dalla Scuola, punto di riferimento fondamentale per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori di Polizia Locale su tutto il territorio regionale.

“Ho avuto modo di constatare ancora una volta – dichiara il consigliere Errico – l’importanza del lavoro che la Scuola Regionale di Polizia Municipale svolge quotidianamente a supporto dei vari comandi dislocati sul territorio. Un’attività preziosa che garantisce qualità formativa, uniformità operativa e aggiornamento costante, elementi indispensabili per assicurare servizi efficienti ai cittadini”.

Nel corso del confronto è emersa tuttavia la criticità legata alla carenza di personale impiegato all’interno della struttura, ridottosi negli ultimi anni a causa di diversi pensionamenti non sostituiti.

“Nonostante le oggettive difficoltà – prosegue Errico – la Scuola continua a garantire un supporto significativo ai Comandi di Polizia Municipale della nostra regione. È però evidente la necessità di intervenire per rafforzarne l’organico, così da consentire alla struttura di operare con ancora maggiore efficacia e continuità”.

Il consigliere Errico ha infine assicurato il proprio impegno istituzionale affinché si possa avviare un percorso volto al potenziamento della Scuola, riconoscendone il ruolo centrale nel sistema della sicurezza urbana e della formazione degli operatori di Polizia Locale.



