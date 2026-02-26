Forestali Alto Tammaro-Titerno senza stipendi: interrogazione urgente in Regione A firma del consigliere regionale Errico: “Serve lavoro condiviso per soluzioni immediate”

Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico annuncia la presentazione di un’interrogazione urgente al presidente della Giunta Regionale della Campania Roberto Fico per fare piena luce sulla situazione degli operai della Comunità Montana Alto Tammaro-Titerno e sollecitare l’immediato pagamento delle spettanze arretrate.

“Secondo quanto riferito dai lavoratori, - spiega il consigliere regionale - l’ultimo stipendio percepito risalirebbe ad agosto 2025. Resterebbero ancora da corrispondere sei mensilità.

Una condizione che coinvolge decine di famiglie e che sta generando forte preoccupazione sul territorio. È mio dovere istituzionale chiedere chiarezza e attivare ogni iniziativa utile affinché venga garantito quanto spetta a questi lavoratori – dichiara Errico –. Non è accettabile che chi svolge attività fondamentali per la tutela ambientale e la sicurezza delle aree interne sia senza stipendio da mesi”.

Il consigliere precisa che l’iniziativa nasce con spirito costruttivo: “In momenti come questo non servono polemiche strumentali né contrapposizioni politiche. Serve invece un lavoro condiviso e responsabile tra istituzioni, per individuare rapidamente le soluzioni e garantire certezze ai lavoratori e alle loro famiglie. Attraverso la mia missiva chiederò di conoscere le cause dei ritardi e i tempi previsti per il pagamento delle somme dovute, sollecitando un intervento immediato e una programmazione stabile e strutturale per il comparto forestale. La dignità del lavoro e la serenità delle famiglie - conclude Fernando Errico - devono essere una priorità. Occorrono risposte rapide, atti concreti e collaborazione istituzionale. Non si può più attendere”.