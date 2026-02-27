NdC: "Ente montano del Taburno, blitz del presidente" "Attendiamo giustificazioni giuridiche attendibili"

"Il blitz con il quale il presidente, pro tempore e gravato da una mozione di sfiducia costruttiva sub iudice e su cui attendiamo, con fiducia, la pronuncia della giustizia amministrativa, ha destituito la segretaria generale Moscato ci appare un atto inopportuno e inappropriato sotto il profilo politico. Non lo condividiamo affatto e ci appare ingeneroso verso la professionista", lo spiegano in una nota i rappresentanti NdC alla Comunità Montana del Taburno.

"Verificheremo le ragioni giuridiche che sostengono l'atto e la sua legittimità. Non vorremmo e auspichiamo non sia così che il provvedimento sia dettato da fattori politici o peggio ancora punitivi. Per sgombrare il campo, il presidente dovrebbe spiegare dettagliatamente al Consiglio le ragioni. Comunque terremo la guardia alta su queste e altre vicende che riguardano la Comunità Montana in questa fase di transizione politica", conclude la nota.