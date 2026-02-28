Benevento. Avviate le operazioni di voto per il Consiglio provinciale Sei le liste presentate per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento

Sono cominicate puntuali a Benevento le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Seggio aperto presso la “Sala Angelo Mario Biscardi” in Largo Carducci, al piano terra della palazzina sede degli Uffici Tecnici ed Amministrativi della Provincia di fronte alla Chiesa di San Gennaro. Il primo a votare alle 8 è stato il Consigliere Comunale e Vice Sindaco di Cautano Rosario Meoli.

“Importante votare per il consiglio come organo a supporto di fatto la provincia rappresenta un presidio importante per il territorio, specialmente per le aree interne. Un buon lavoro a tutti. Presto conosceremo il nuovo Consiglio provinciale e ci metteremo subito al lavoro per il bene del nostro amato territorio” aveva augurato il presidente della Provincia Nino Lombardi qualche ora fa in vista di oggi, giorno delle elezioni. Sei le liste presentate per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento.

Chiamati ad esprimere la preferenza 934 elettori aventi diritto. Si tratta di amministratori, sindaci e consiglieri comunali, in carica nei 78 Comuni sanniti. Si vota dalle 8 alle 20.