La scomparsa del decano dei tifosi del Nord E' venuto a mancare Gennaro Iacobelli

Era diventato un volto noto a tutti i tifosi giallorossi, il suo attaccamento alla strega andava oltre i tanti chilometri che lo separavano da Benevento. E' venuto a mancare, e si avvertirà tanto la sua assenza non solo da parte di chi gli voleva bene, Gennaro Iacobelli, decano dei tifosi del Nord. Un momento di comprensibile tristezza ha pervaso tutti quelli che lo conoscevano. La risposta più bella da parte della squadra sarà regalargli quel ritorno in serie B che aveva tanto auspicato. Lui troverà il modo di festeggiare lassù quel traguardo che aveva fortemente voluto.

Nella foto Gennaro Iacobelli insieme al presidente Vigorito in una sua "trasferta" in città