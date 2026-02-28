Serie C, 29a giornata: in palio mezza serie B Il clou domenica: prima il Benevento a Potenza, poi il Catania all'Arechi

29a giornata del girone C di serie C che si consuma in due giorni, sabato e domenica.

Questo pomeriggio c'è un gustoso prologo con due gare alle 14,30 e due alle 17,30. Subito in campo Cavese-Cerignola con Enzo Maiuri nella parte dell'ex di turno. Ospiti che si fanno preferire, ma aquilotti con l'esigenza di fare punti. L'altra partita è quella tra Trapani e Atalanta U23. Vietato ogni pronostico, soprattutto quando in campo c'è il Trapani di Aronica.

Alle 17,30 derby da non perdere per il Foggia di Michele Pazienza al cospetto del Casarano. I satanelli, per quanto irrobustiti dalla cura Casillo, stentano a trovare il bandolo della matassa e continuano a frequentare i bassifondi della classifica. L'altra sfida si gioca al Donato Curcio tra due formazioni in grandi condizioni, il Picerno di Bertotto e l'Altamura di Mangia.

Domani il clou per la B

Inutile dire che il momento cruciale della giornata si vivrà domenica mattina. Il Benevento sarà di scena nel lunch match al Viviani di Potenza e a seguire alle 14,30 la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Catania. C'è in gioco mezza serie B, o almeno la strada che conduce alla serie cadetta. Gli etnei sono chiamati in quattro giorni a rispondere agli attacchi delle due squadre campane. Prima la Salernitana, poi il Benevento. Il campionato non finirà in questi quattro giorni, ma potrebbe essere fortemente indirizzato. All'Arechi c'è l'esordio di Serse Cosmi sulla panchina granata, tanto per aggiungere un po' di pepe alla sfida.

Sempre alle 12,30 c'è anche la sfida tra Siracusa e Casertana. Aretusei feriti dalla penalizzazione e da un momento di grave crisi, rossoblù all'attacco del quarto posto.

Alle 14,30 oltre a Salernitana-Catania ci sono altre tre partite. Il Monopoli ospita il Crotone in una sfida che vale le prime posizioni di classifca in zona play off, il Cosenza se la vedrà al San Vito Marulla con il coriaceo Sorrento, mentre il Giugliano cerca altri punti salvezza al cospetto del Latina, che pensa alla finale di Coppa Italia, ma deve evitare di essere coinvolta nella zona play out.

SERIE C SKY WIFI 2025/2026 – LA 29^ GIORNATA



SABATO 28 FEBBRAIO

Alle 14.30

CAVESE-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport 253

TRAPANI-ATALANTA U23

Sky Sport 254

Alle 17.30

FOGGIA-CASARANO

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

AZ PICERNO-TEAM ALTAMURA

Sky Sport 253

DOMENICA 1° MARZO

Alle 12.30

POTENZA-BENEVENTO

Sky Sport Uno e Sky Sport 257

SIRACUSA-CASERTANA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Alle 14.30

SALERNITANA-CATANIA

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

MONOPOLI-CROTONE

Sky Sport 252

COSENZA-SORRENTO

Sky Sport 253

GIUGLIANO-LATINA

Sky Sport 255