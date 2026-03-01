Benevento, il sindaco Mastella fa il "pieno" nel nuovo consiglio provinciale Domani la conferenza stampa del leader di Noi di Centro e del presidente Lombardi

Il nuovo Consiglio provinciale di Benevento, retto dal presidente Nino Lombardi, sindaco di Faicchio di Noi di Centro, si conferma a trazione mastelliana. L'Ufficio elettorale della Provincia di Benevento ha ufficializzato all'alba i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio: dieci i consiglieri eletti che siederanno sugli scranni della Rocca dei Rettori guidata dal presidente Nino Lombardi, sindaco di Faicchio ed esponente di NdC.

Il nuovo Parlamentino a trazione mastelliana

L'area politica guidata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, leader di "Noi di Centro", conquista complessivamente cinque dei dieci seggi disponibili.

Nello specifico, la lista "Uniti, Sanniti" ha eletto tre rappresentanti: i sindaci Giuseppe Ricci (San Giorgio del Sannio) e Giuseppe Bozzuto (Castelpagano), insieme al consigliere di Sant'Agata de' Goti Alfonso Ciervo. Altri due seggi sono stati ottenuti dalla lista "Mastella Noi di Centro" che porta in Consiglio Cesare Striani (consigliere comunale di Montesarchio) e Giovanni Zanone (consigliere comunale del comune capoluogo sannita). Sul fronte del centrodestra, la lista "Unione dei Moderati" (composta da Forza Italia e Fratelli d'Italia) ha ottenuto tre seggi: Giuseppe Stravino (consigliere comunale di Fratelli d'Italia ad Airola) insieme al sindaco di Ponte Antonello Caporaso e al primo cittadino di Airola Vincenzo Falzarano, entrambi di Forza Italia.

Per il Pd entra Carmine Valentino

L'assise è completata da un seggio per il Partito Democratico assegnato a Carmine Valentino (consigliere comunale di Sant'Agata de' Goti) e dal sindaco di Frasso Telesino, Pasquale Viscusi, della lista "Sannio Insieme" (in rappresentanza della Lega insieme a Noi Moderati e associazione Sannio Insieme). La lista "Sannio Bene Comune" non è riuscita a ottenere alcuna rappresentanza nel riparto finale.

Sui risultati elettorali il leader di Ndc Clemente Mastella terrà domani una conferenza stampa, assieme al presidente Nino Lombardi, alla Rocca dei Rettori.