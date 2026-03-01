Salernitana-Catania, sfida a suon di milioni Tra le squadre che costano di più in terza serie e con l'età media più alta

Salernitana e Catania sono pronte a scendere in campo per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Arechi”. Se confrontiamo il valore di mercato delle due squadre, si nota come l’organico del Catania sarebbe pari a 8.68 milioni di euro (fonteTransfermarkt) contro una valutazione di 8.80 milioni di euro dei campani.

Escludendo i calciatori non disponibili, Giovanni Bruzzaniti (700mila €), Tiago Casasola (600mila €), Simone Pieraccini (500mila €), Andrea Dini (400mila €) e Michele D’Ausilio (400mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 29 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori della Salernitana, anche in questo caso non tenendo conto dei giocatori non inseriti nella lista delle convocazioni, Mirko Antonucci (750mila €), Facundo Lescano (700mila €), Andrea Ferraris (600mila €), Luca Villa (500mila €) e Galo Capomaggio (500mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più rilevanti all’interno di un organico avente un’età media di 26.8 anni, terza più alta del girone C.

Fonte TuttocalcioCatania