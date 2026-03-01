Floro Flores si affida a Mignani e Della Morte Sono tra le novità in formazione per la strega a Potenza

Previsioni rispettate per quel che riguarda l'undici di partenza della sfida del Viviani. A sinistra nella linea dei trequartisti ci sarà Matteo Della Morte. In avanti, nel ruolo di centravanti, con Tumminello alle sue spalle, toccherà a Guglielmo Mignani. Per il ragazzo di Siena un compito severo, quello di far breccia in una delle difese più forti tra le mura amiche. Floro Flores lo aveva detto che prima o poi sarebbe toccato a Mignani schierarsi al centro dell'attacco. Con caratteristioche diverse rispetto a Salvemini. Più che occupare l'area, il senese proverà a sfruttare gli spazi e la sua rapidità in zona gol.

Tutto confermato il resto dello schieramento,da Maita a Ceresoli (sono diffidati), compreso Saio che si riprende il suo posto in mezzo alla difesa per prendersi cura di Jacopo Murano. La novità a centrocampo è l'ex di turno, Angelo Talia, che si prende la maglia dell'amico Prisco. Anche sul piano tattico non cambia nulla: sarà come sempre il 4-2-3-1 delle ultime esibizioni.