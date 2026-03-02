Striani eletto consigliere provinciale, soddisfatto il sindaco Sandomenico

"Montesarchio deve tornare ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche provinciali"

striani eletto consigliere provinciale soddisfatto il sindaco sandomenico
Montesarchio.  

"Desidero esprimere la mia piena vicinanza e i miei più sinceri complimenti a Cesare Striani per l’elezione al Consiglio Provinciale". Così il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico al termine dell'elezione del nuovo Consiglio provinciale decretato dalle elezioni di sabato scorso. 
"La sua candidatura - spiega il primo cittadino di Montesarchio -  è stata una scelta convintamente condivisa dall’intera maggioranza amministrativa, con un obiettivo chiaro e preciso: garantire a Montesarchio una rappresentanza autorevole, competente e credibile nella nuova amministrazione provinciale.
Le elezioni provinciali, al pari di quelle comunali, hanno natura amministrativa e si fondano sulle persone, sulle competenze e sulla concreta capacità di interpretare e rappresentare i bisogni dei territori. La convergenza attorno alla figura di Cesare Striani è maturata proprio su questi presupposti: il lavoro svolto negli anni, l’impegno costante e la fiducia costruita sul campo.
La mia amministrazione è nata civica e tale resterà. Continueremo ad operare con autonomia, senso di responsabilità e spirito istituzionale, sostenendo ogni percorso utile alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità, al di là di appartenenze o schieramenti.
Montesarchio deve tornare ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche provinciali. Lavoreremo con determinazione, in piena sinergia istituzionale, affinché questo obiettivo si traduca in risultati concreti per la città e per l’intero territorio".

