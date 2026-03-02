Striani eletto consigliere provinciale, soddisfatto il sindaco Sandomenico "Montesarchio deve tornare ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche provinciali"

"Desidero esprimere la mia piena vicinanza e i miei più sinceri complimenti a Cesare Striani per l’elezione al Consiglio Provinciale". Così il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico al termine dell'elezione del nuovo Consiglio provinciale decretato dalle elezioni di sabato scorso.

"La sua candidatura - spiega il primo cittadino di Montesarchio - è stata una scelta convintamente condivisa dall’intera maggioranza amministrativa, con un obiettivo chiaro e preciso: garantire a Montesarchio una rappresentanza autorevole, competente e credibile nella nuova amministrazione provinciale.

Le elezioni provinciali, al pari di quelle comunali, hanno natura amministrativa e si fondano sulle persone, sulle competenze e sulla concreta capacità di interpretare e rappresentare i bisogni dei territori. La convergenza attorno alla figura di Cesare Striani è maturata proprio su questi presupposti: il lavoro svolto negli anni, l’impegno costante e la fiducia costruita sul campo.

La mia amministrazione è nata civica e tale resterà. Continueremo ad operare con autonomia, senso di responsabilità e spirito istituzionale, sostenendo ogni percorso utile alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità, al di là di appartenenze o schieramenti.

Montesarchio deve tornare ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche provinciali. Lavoreremo con determinazione, in piena sinergia istituzionale, affinché questo obiettivo si traduca in risultati concreti per la città e per l’intero territorio".