Provinciali: la Lega Benevento "opposizione seria e costruttiva" "Ogni forza del centrodestra può legittimamente ambire ad esprimere candidato presidente Provincia"

Il Coordinamento Provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento esprime grande soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto dalla lista “Sannio Insieme” nelle elezioni provinciali appena concluse.

"Con oltre il 10% dei voti e l’elezione di un consigliere provinciale, la nostra lista conquista un risultato importante e per molti versi inatteso, ottenendo un seggio al pari di Fratelli d’Italia e Partito Democratico.



Un risultato ancora più significativo se si considera che ben 111 amministratori del Sannio hanno scelto di sostenere la lista “Sannio Insieme”, confermando la crescente fiducia verso il progetto politico della Lega tra sindaci e consiglieri comunali del territorio.

Il Coordinamento provinciale desidera innanzitutto ringraziare il commissario provinciale Domenico Parisi per il lavoro straordinario svolto in questi mesi, per la determinazione con cui ha costruito la lista e per la guida politica che ha consentito alla Lega di rafforzare la propria presenza tra gli amministratori locali del Sannio.



Un augurio di buon lavoro al neo consigliere provinciale Pasquale Viscusi, che siamo certi saprà rappresentare con competenza, equilibrio e determinazione le istanze dei territori e degli amministratori del Sannio. Il consigliere provinciale porterà avanti un’opposizione seria, responsabile e costruttiva, sempre nell’interesse esclusivo dei sanniti e degli amministratori comunali.

Un ringraziamento sincero va inoltre a tutti i candidati della lista “Sannio Insieme”, che hanno dimostrato grande impegno e radicamento nei rispettivi territori. Un dato, più di altri, testimonia la qualità della squadra costruita: siamo stati l’unica lista a non avere candidati a zero voti, segno di una proposta politica credibile e realmente rappresentativa delle comunità locali.



Il grazie del Coordinamento provinciale va anche a tutti coloro che hanno lavorato alla campagna elettorale, agli amministratori, ai militanti e ai sostenitori che con passione e senso di appartenenza hanno contribuito a questo risultato.

Il dato politico che emerge da queste elezioni è estremamente chiaro: in appena due anni la Lega, con il progetto “Sannio Insieme”, è passata dal 3,80% al 30% dei voti espressi dalle forze del centrodestra nelle elezioni provinciali, registrando una crescita straordinaria e diventando una delle principali forze della coalizione nel Sannio.

Allo stesso tempo, alla luce di questo risultato, rivendichiamo con determinazione pari dignità politica all’interno della coalizione di centrodestra nelle future scelte, a partire dalla definizione del candidato alla Presidenza della Provincia di Benevento.



Dopo questo risultato non esistono più posizioni precostituite né rendite di posizione: ogni forza del centrodestra può legittimamente ambire ad esprimere il candidato presidente della Provincia o, in prospettiva, il candidato sindaco della città di Benevento.

È necessario aprire da subito un confronto serio, sereno e trasparente all’interno della coalizione, senza che alcuna componente si senta padrona della bottega. I numeri dimostrano con chiarezza che nessuna forza politica è autosufficiente e che il rispetto reciproco deve essere la base per costruire il futuro del centrodestra nel Sannio.

Va inoltre sottolineato un dato politico che non può essere ignorato: la Lega è l’unica forza del centrodestra che in queste elezioni è cresciuta in maniera significativa, mentre le altre registrano un arretramento.



Per questa ragione il risultato ottenuto da “Sannio Insieme” non può essere trascurato né sottovalutato nelle future scelte politiche e amministrative della coalizione.

Il centrodestra sannita deve aprire una nuova fase, fondata sul confronto e sul rispetto delle forze in campo. Diversamente, ognuno sarà libero di fare le proprie valutazioni, le proprie riflessioni e le conseguenti scelte politiche".