Acqua: Parisi (Lega): giunta Fico azzera il modello Mastella "Il sindaco Mastella dica da che parte sta"

"La decisione della Giunta regionale guidata dal presidente Fico di fermare il modello di gestione misto pubblico-privato del servizio idrico rappresenta un fatto politico di grande rilevanza che incide direttamente anche sul futuro della gestione dell’acqua nella provincia di Benevento".

Parte da qui Domenico Parisi, Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier – Provincia di Benevento.

"Per anni - prosegue - il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la sua area politica hanno sostenuto con forza la scelta di procedere con un modello di gestione misto pubblico-privato, arrivando persino ad avviare una gara e chiedendo ai Comuni del Sannio di deliberare in quella direzione. Una strada che ha prodotto anni di ritardi, polemiche istituzionali, contestazioni e rilievi della Corte dei Conti, mentre i cittadini continuavano a fare i conti con un servizio idrico inefficiente.

Ora, con la decisione assunta dalla Regione, quel modello viene di fatto azzerato e bocciato politicamente.

A questo punto la domanda è inevitabile: come ha votato l’assessore regionale in quota mastelliana Serluca? E soprattutto: Mastella cosa intende fare adesso?

Uscirà dalla maggioranza regionale oppure, pur di difendere equilibri e posizioni, abbandonerà la scelta che porta avanti da anni accettando il modello interamente pubblico per la gestione dell’acqua?

Ancora una volta si gioca sulla pelle dei cittadini. In molti comuni del Sannio l’acqua continua a non uscire dai rubinetti, l’Alto Calore è in fallimento e la gestione sannita del servizio idrico resta avvolta nell’incertezza, senza che si sappia ancora con chiarezza a chi dovrà essere affidata.

Siamo ormai alle porte della primavera e dell’estate, e il rischio concreto è che per i sanniti si prospetti purtroppo un’altra stagione estiva segnata dall’emergenza idrica, mentre il campo largo continua ad attardarsi in scelte ideologiche e in giochi di equilibrio politico.

Vedremo se Mastella questa volta batterà un colpo, scegliendo di stare dalla parte dei cittadini e non delle poltrone.

Fortunatamente, mentre altri discutono e rinviano, procedono speditamente i lavori per il potabilizzatore della diga di Campolattaro, opera voluta e finanziata dal ministro e leader della Lega Matteo Salvini, che consentirà di garantire acqua potabile a numerosi comuni del Sannio.

Questa è la politica del fare per i cittadini e per il territorio, non le scelte miopi e ideologiche di un campo largo mastelliano che rischia di lasciare i sanniti senz’acqua pur di rivendicare una promessa politica sull’acqua pubblica".