Rapporto Svimez, Errico: "Fotografia estremamente preoccupante del Mezzogiorno" Dopo la fuga dei giovani cresce il fenomeno dei nonni con la valigia

«Il rapporto SVIMEZ – afferma il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico – ci consegna una fotografia estremamente preoccupante del Mezzogiorno. Dopo la fuga dei giovani, oggi assistiamo anche alla migrazione silenziosa degli anziani. Il fenomeno dei cosiddetti “nonni con la valigia”, evidenziato dall’analisi di Luca Bianchi, racconta molto più di un semplice ricongiungimento familiare: descrive il progressivo indebolimento del tessuto sociale ed economico delle nostre regioni meridionali. Quando anche gli ultrasettantacinquenni sono costretti a lasciare la propria terra per seguire figli e nipoti o per trovare servizi sanitari e assistenziali più efficienti, significa che il sistema dei servizi e del welfare territoriale non è più in grado di garantire condizioni dignitose di vita. È un segnale che la politica non può ignorare. Non possiamo rassegnarci all’idea che il Sud diventi una terra che perde prima i giovani e poi anche gli anziani. Occorre una strategia seria che punti sul rafforzamento della sanità territoriale, sull’assistenza agli anziani, sulla mobilità e su una rete sociale capace di sostenere le comunità, soprattutto nelle aree interne. Per questo proporrò in Consiglio regionale un piano straordinario per l’invecchiamento attivo e l’assistenza di prossimità nelle aree interne, che preveda il potenziamento della sanità territoriale, incentivi ai servizi domiciliari e il sostegno alle reti del terzo settore. L’obiettivo deve essere chiaro: garantire agli anziani il diritto di restare nella propria terra, vicino alle proprie radici e alla propria comunità”.