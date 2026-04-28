"Un riconoscimento per gli alunni e insegnanti della scuola La Salle" La richiesta del vicepresidente della commissione Cultura, De Stasio per l'esibizione a Sanremo

"Ho inviato una proposta al Sindaco ed all’Assessore alla Cultura consistente nell’assegnazione e consegna all’Istituto paritario de La Salle di Benevento di una targa di merito in esito al grande successo riportato dai ragazzi al Festival di Sanremo".

Così in una nota Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale e Vice Presidente della Commissione consiliare Cultura del Comune di Benevento annuncia la sua iniziativa e spiega: "Gli alunni del De La Salle si sono esibiti in un musical, premiato con menzione speciale per l’originalità, “Musikè della Janare: Tum, Pa e la strega Lucia”. Si è trattato di un’opera che ha saputo coniugare un’antica tradizione con una messa in scena innovativa ed originale. Un grazie particolare va senza dubbio ai piccoli protagonisti, oltre che, naturalmente, al docente Luigi Giova (che ha scritto e musicato lo spettacolo), alla docente Donatella Brugnetti (che ha curato le coreografie, ed ai docenti Adriana Damiano, Erika Caputo e Sara Forgione.

La mia proposta di riconoscimento di una targa di merito nasce non solo dalla considerazione dell’importanza del premio, ma soprattutto dalla considerazione che i ragazzi, insieme ai docenti che se ne sono interessati ed hanno curato lo spettacolo, hanno portato al Festival una tradizione della nostra città, facendo conoscere anche fuori dai confini territoriali, una storia che, tra mito, leggenda e realtà, caratterizza Benevento.

Mi auguro che la mia proposta venga accettata nella certezza di rendere un omaggio gradito a chi è riuscito a portare all’attenzione di un pubblico ampio la città di Benevento con i suoi costumi e le sue peculiarità".