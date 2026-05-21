"Programma integrato grande risultato per Valle Caudina e Sannio intero" La segretaria provinciale del Pd, Marcantonio dopo l'approvazione del Piv da parte della Regione

“La Regione Campania ha dato un grande impulso allo sviluppo futuro della Valle Caudina con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del “Programma Integrato di Valorizzazione (PIV) della Città Caudina”, uno strumento strategico che punta a costruire una visione unitaria di sviluppo sostenibile, innovazione e crescita territoriale” - ha dichiarato la segretaria provinciale del Partito Democratico di Benevento, Filomena Marcantonio.

“Il programma, che coinvolge i Comuni dell’Unione “Città Caudina” (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina), mette al centro interventi fondamentali per il rilancio dell’area: il potenziamento delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana e ambientale, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, il sostegno alle filiere agricole di eccellenza, la riconversione delle aree produttive dismesse e il rafforzamento delle politiche sociali e di legalità. Si tratta di una scelta significativa che riconosce finalmente la strategicità della Valle Caudina all’interno della programmazione regionale, favorendo una governance condivisa tra istituzioni, enti locali e territori”.

“Parliamo di un intervento che può davvero rappresentare un punto di svolta, perché mette insieme temi fondamentali come infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e valorizzazione delle identità locali. Le aree interne hanno bisogno di programmazione seria, di investimenti e soprattutto di una visione che guardi al futuro senza lasciare indietro nessuno” ha proseguito Filomena Marcantonio. “Per questo motivo riteniamo particolarmente significativa la scelta della Regione Campania di avviare un percorso condiviso che mette al centro le comunità locali e le potenzialità della Valle Caudina. È un metodo giusto, che punta sull’ascolto e sulla collaborazione istituzionale”.

“Desidero, inoltre, ringraziare il nostro assessore regionale al Governo del Territorio, Vincenzo Cuomo, e il capogruppo PD Maurizio Petracca, per l’attenzione dimostrata nei confronti della Valle Caudina e della provincia di Benevento. C’è stata sensibilità verso un territorio che spesso si sente marginale rispetto ai grandi processi di sviluppo. Stavolta, invece, è arrivato un segnale concreto che riconosce il valore strategico delle aree interne e delle loro comunità”.

Marcantonio ha poi concluso: “Sarà importante lavorare tutti nella stessa direzione, coinvolgendo amministrazioni, associazioni, realtà produttive e cittadini, affinché questo programma possa trasformarsi in interventi concreti e opportunità reali per il territorio, soprattutto per i giovani e per chi ogni giorno sceglie di continuare a vivere e investire nella Valle Caudina”