Comunali nel Sannio, la Lega cresce: eletti consiglieri nei principali centri Parisi: saremo determinanti per l’elezione del Presidente della Provincia

Grande soddisfazione in casa Lega per l’esito dell’ultima tornata elettorale comunale in provincia di Benevento. Il partito guidato a livello provinciale dal commissario Domenico Parisi incassa, infatti, un risultato estremamente positivo nei Comuni chiamati al voto, a partire dai centri più grandi come Sant’Agata de’ Goti, Telese Terme e Paduli, dove la Lega è riuscita per la prima volta a eleggere propri rappresentanti nei rispettivi Consigli comunali.

Un traguardo che conferma la crescita del partito a livello locale e il progressivo radicamento della sua struttura sul territorio. “Esprimo grande soddisfazione e compiacimento per i risultati raccolti in questa tornata elettorale - sottolinea Parisi - L’elezione dei nostri consiglieri comunali anche nelle realtà locali più popolose del territorio dimostra, in modo inequivocabile, l’importante e costante attività di radicamento che la Lega sta portando avanti in tutta la provincia di Benevento. Siamo presenti, strutturati e vicini alle esigenze dei cittadini. Questi risultati ci rendono sempre più determinanti in vista della prossima elezione del Presidente della Provincia”.

Il Commissario provinciale ha poi voluto rivolgere un messaggio corale a tutti gli eletti “A tutte le nuove amministrazioni comunali e, in particolar modo, agli amministratori eletti della Lega, vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. L’auspicio è che si possa avviare fin da subito un proficuo percorso amministrativo, basato sul confronto democratico e su proposte concrete, avendo come unico e indiscusso obiettivo lo sviluppo, la crescita e la valorizzazione dei nostri territori”.

