Coppa Italia: 9 agosto contro una di C, poi a Firenze. E poi il "sogno" Napoli Il tabellone è già pronto: qualche dubbio sul primo avversario che sarà comunque una squadra di C

La Coppa Italia 2026/27 ha già le sue linee guida: 40 squadre partecipanti, le 20 di Serie A, 16 di Serie B più altre quattro che usciranno da un turno preliminare che riguarderà 4 squadre di Serie B e 4 club di Serie C.

Come sempre ci sarà un tabellone con partite a gara unica, ad eccezione delle semifinali. Si svilupperà su sei turni. Non tutte le squadre partiranno dunque dall'inizio. Il regolamento completo sarà comunque pubblicato prossimamente.

L'AD della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha così commentato l'approvazione del nuovo format: “La nuova formula ci soddisfa pienamente, abbiamo ridotto la concentrazione di partite per i calciatori, aumentato la competitività fin dai primi turni e garantito la partecipazione delle 3 leghe professionistiche includendo le migliori formazioni di Lega Pro”.

Primo avversario ancora da decidere per il Benevento

Senza voler fare gli indovini, ma partendo solo dalle indicazioni del tabellone, il 9 agosto al Benevento, che è nel gruppo delle quattro squadre di B neo promosse (insieme a Vicenza e Arezzo, oltre alla quarta che verrà fuori dai play off) e che dunque parteciperà al turno preliminare, toccherà una seconda classificata di serie C. Il regolamento, un po' farraginoso in qualche dettaglio iniziale, parla di 4 partecipanti del campionato di serie C, “segnalate” dalla Lega Pro. Dovrebbero essere le “seconde classificate” al termine della stagione regolare, ma, guarda caso, tutte e tre le seconde sono arrivate alla “final four” promozione, per cui è più che probabile che una delle cosiddette “seconde” diventi una neo promossa. A quel punto le “seconde” da inserire rimarrebbero due, la terza sarebbe la vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro (ovvero il Potenza), ma servirebbe la quarta partecipante, che (faccia gli scongiuri...) in caso di mancata promozione potrebbe anche essere la partecipante alla Final four come terza, ovvero la Salernitana. Tra queste, certamente, ci sarà il primo avversario del Benevento il 9 agosto.

Giallorossi contro una seconda di C? Poi la Fiorentina

Per aggiungere un dettaglio, nel tabellone già predisposto la vincente dei play off di serie C è già abbinata al Potenza, Benevento e Vicenza dovrebbero avere una seconda classificata di serie C, all'Arezzo non c'è alcuna indicazione: si presume che a quel punto sia quella indicata in più dalla Lega Pro (Salernitana?).

Poi c'è il cammino già predisposto. Il Benevento sta dalla parte bassa alla destra del tabellone: dovesse vincere la prima partita, la seconda sfida, quella prevista domenica 16 agosto, quindi ad una settimana dall'avvio del campionato, la squadra di Floro Flores l'andrebbe a giocare a Firenze contro la viola. Dovesse vincere anche quella seconda sfida si proietterebbe al sedicesimi che si giocherebbero mercoledì 2 settembre: avversario la vincente tra Pisa ed Empoli. Dovesse ancora superare il turno, agli ottavi mercoledì 2 dicembre la strega sfiderebbe addirittura il Napoli.