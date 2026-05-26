Aree interne e giovani, Zabatta: "Opportunità concrete per fermare spopolamento" Occorre restituire centralità a una generazione spesso invisibile nelle aree interne

“Dobbiamo fare di tutto affinché i giovani possano rimanere nei loro territori”. È il messaggio lanciato dall’assessora regionale alle Politiche giovanili Fiorella Zabatta nel corso dell’incontro dedicato al tema “Politiche giovanili in Campania e Aree Interne”, ospitato presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori.



L’appuntamento, promosso da Alleanza Verdi Sinistra, ha acceso i riflettori sul futuro delle aree interne campane e sul ruolo delle nuove generazioni nei processi di rigenerazione territoriale. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia e l’introduzione della co-portavoce provinciale di Europa Verde Benevento, Pina Fontanella, il confronto ha visto protagonisti soprattutto i giovani intervenuti al dibattito.



Nel suo intervento, Zabatta ha sottolineato la stretta connessione tra politiche giovanili e contrasto allo spopolamento: “Le politiche giovanili applicate alle aree interne significano creare opportunità per i ragazzi e le ragazze affinché non siano costretti ad andare via”. Un tema che, secondo l’assessora, rappresenta una priorità per la giunta regionale, impegnata a sostenere i territori interni “da tutti i punti di vista”.



Tra le misure indicate, particolare rilievo è stato dato al servizio civile regionale, considerato uno strumento utile sia per offrire ai giovani una prima esperienza lavorativa sia per rafforzare il legame con le comunità locali. “Dare ai ragazzi la possibilità di fare il servizio civile regionale, che si aggiunge a quello nazionale, è un modo per farli rimanere nei loro territori di origine e preservarne le tradizioni”, ha spiegato Zabatta.



L’incontro ha rilanciato il tema della necessità di restituire centralità a una generazione spesso invisibile nelle aree interne, puntando su lavoro, partecipazione e opportunità come leve decisive per costruire il futuro della Campania lontano dai grandi centri urbani.