Ciarlo (Lega): "Dopo campagna elettorale fronte comune per ospedale S. Agata" Obiettivo immediato: contribuire a tracciare una road map chiara e percorribile

"Con la conclusione della tornata elettorale per le Comunali di Sant’Agata de’ Goti, è giunto il momento di rimettere al centro del dibattito politico e istituzionale le reali priorità del territorio, spogliate da ogni logica di propaganda". Lo evidenzia Teresa Ciarlo, responsabile del Dipartimento Donne del Coordinamento provinciale della Lega a Benevento, guidato dal commissario Domenico Parisi.

"Come Lega - fa presente la medesima - d’intesa con il nostro commissario provinciale Domenico Parisi, abbiamo scelto deliberatamente e con fermezza di non entrare in alcun modo nel dibattito sulla sanità ospedaliera saticulana durante la campagna elettorale. Una scelta di responsabilità dettata dalla volontà categorica di evitare che un tema così delicato, che tocca la carne viva dei cittadini, venisse strumentalizzato per meri fini di consenso. La salute non ha colore politico e merita rispetto, non slogan da comizio.

Oggi che le urne si sono chiuse e il responso democratico è tratto, desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro alla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco eletto. Al contempo, formulo lo stesso augurio di buon lavoro a tutta la minoranza consiliare. L'auspicio è, però, che si possa inaugurare da subito una stagione di confronto sereno, congiunto e soprattutto costruttivo. La comunità santagatese non ha bisogno di barricate, ma di ponti.

La priorità assoluta da cui ripartire è, inevitabilmente, la risoluzione delle criticità che affliggono il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero 'Sant’Alfonso Maria de’ Liguori' e la struttura nel suo complesso, nell'insieme dei suoi servizi e delle sue prestazioni.

La Lega, a livello provinciale e regionale, c’è. Sotto la guida del commissario Parisi, il partito è e resterà presente in modo fattivo, concreto e costante. Il nostro obiettivo immediato è quello di contribuire a tracciare una road map chiara e percorribile: un tragitto condiviso che punti dritto alla riqualificazione della struttura e al potenziamento dei servizi sanitari. I cittadini di Sant’Agata e dell’intero comprensorio hanno diritto a una sanità d’eccellenza e a un presidio d'emergenza efficiente; noi faremo la nostra parte, vigilando e proponendo, per garantire che questo diritto venga finalmente tutelato".

