Dimensione Bandecchi annuncia lo Sportello di Ascolto a Benevento La nota del movimento fondato dal sindaco di Terni

"Parte da Benevento una iniziativa che non ha precedenti nel panorama politico locale. Si chiama Sportello di Ascolto Cittadini ed è promosso da Dimensione Bandecchi, il movimento fondato dall'imprenditore e sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Ogni settimana, in sede fissa nel capoluogo sannita, i referenti del movimento saranno a disposizione dei cittadini per affrontare insieme qualsiasi problematica quotidiana- dalla burocrazia alla sanità, dall'assistenza sociale a tutto ciò che nella vita di tutti i giorni pesa e troppo spesso rimane senza risposta. L'iniziativa è aperta a tutti, senza distinzioni di appartenenza politica. Non servono conoscenze, non servono raccomandazioni. Serve solo il coraggio di alzare la voce. 'Chi ha un problema non dovrebbe dover aspettare il giorno delle elezioni per trovare qualcuno disposto ad ascoltarlo'- è con queste parole che i referenti locali presentano l'iniziativa. 'Non sei un numero su una lista elettorale. Sei una persona. E la tua voce vale'. Il cambiamento, secondo i promotori, non nasce nei palazzi. Nasce quando qualcuno ha il coraggio di ascoltare davvero".

Per informazioni e contatti: dimensionebandecchibn@gmail.com

Riferimenti: Dott. Giuseppe Lombardi

Dott. Raffaele De Tata 338 854 6504

Dott. Fabio Serpini Benedetto 328 942 4883