Rigenerazione, Matera (FdI): Sannio finanziato per recupero delle aree dismesse

Fondi per Benevento, Morcone e Reino

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Benevento.  

“È stata pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la graduatoria definitiva del bando nazionale per la selezione dei Piani di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, per la quale la commissione competente ha concluso i lavori l’11 giugno scorso. Tra i progetti ammessi a finanziamento figurano anche quelli presentati dai Comuni di Benevento, Morcone e Reino”.

Lo rende noto il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica e Coordinatore Provinciale di FdI Sannio.

“Si tratta - spiega - di una notizia importante per il Sannio, perché consente di destinare nuove risorse alla riqualificazione di aree oggi inutilizzate o degradate, trasformandole in opportunità di sviluppo e crescita per le comunità locali.

Desidero ringraziare il Governo Meloni e i Ministeri competenti per aver portato avanti una misura che punta a restituire funzionalità e prospettive a spazi spesso abbandonati da anni. Sono interventi che producono effetti concreti sulla qualità della vita dei cittadini e sulla capacità attrattiva dei territori”.

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