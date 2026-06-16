Sanita, Errico a Fico: "Mounjaro sia disponibile nelle farmacie territoriali" La sollecitazione del consigliere regionale per i pazienti diabetici

“Garantire ai pazienti diabetici un accesso più semplice, equo e capillare alle terapie rappresenta una priorità che deve guidare le scelte organizzative della sanità regionale”. È quanto sostiene il consigliere regionale Fernando Errico, che ha indirizzato una nota al presidente della Regione Campania Roberto Fico chiedendo una rivalutazione dell’attuale sistema di distribuzione del farmaco Mounjaro (tirzepatide), destinato al trattamento del diabete mellito di tipo 2. Il medicinale, la cui rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale è stata riconosciuta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, viene attualmente erogato in Campania esclusivamente attraverso il canale della Distribuzione Diretta presso le farmacie distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali. Nella sua richiesta, Errico evidenzia come, a oltre un anno dall’introduzione della rimborsabilità, sia opportuno avviare una riflessione sull’attuale modello organizzativo. “Pur comprendendo le esigenze di controllo della spesa farmaceutica e di monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva- sottolinea il consigliere regionale- occorre valutare soluzioni che consentano di migliorare concretamente la qualità dell’assistenza e la fruibilità delle cure per migliaia di cittadini campani”. Errico richiama inoltre il quadro nazionale, ricordando che soltanto Abruzzo, Campania ed Emilia-Romagna mantengono ancora per il farmaco un regime esclusivo di Distribuzione Diretta, mentre la maggior parte delle regioni italiane ha già adottato il sistema della Distribuzione per Conto (DPC), che permette ai pazienti di ritirare il medicinale presso le farmacie convenzionate presenti sul territorio. Secondo il consigliere regionale, l’attuale modalità di erogazione comporta una serie di criticità che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei pazienti, in particolare delle persone anziane, fragili o con difficoltà di spostamento. Tra i problemi segnalati figurano la necessità di raggiungere le farmacie distrettuali, i tempi di attesa, gli orari di apertura limitati e le difficoltà organizzative legate alla gestione degli approvvigionamenti e delle code. “Queste condizioni- evidenzia Errico- possono determinare ritardi nel ritiro del farmaco e compromettere la continuità terapeutica, con possibili ripercussioni sugli esiti clinici e, nel medio-lungo periodo, sui costi complessivi sostenuti dal sistema sanitario”. La proposta avanzata al presidente della Regione punta quindi all’inserimento di Mounjaro nel sistema della Distribuzione per Conto, valorizzando la rete delle farmacie di comunità e garantendo una maggiore prossimità del servizio. Una soluzione che, secondo Errico, consentirebbe di semplificare l’accesso alle cure, ridurre gli spostamenti dei pazienti, migliorare l’aderenza terapeutica e alleggerire il carico organizzativo delle strutture distrettuali, mantenendo al tempo stesso tutti gli strumenti di controllo previsti dalla normativa, come piani terapeutici, registri di monitoraggio e verifiche sull’appropriatezza prescrittiva. “La farmacia di comunità rappresenta oggi un presidio sanitario fondamentale, soprattutto nelle aree interne e nei territori più fragili della Campania. Rafforzarne il ruolo significa ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e garantire risposte più efficaci ai bisogni dei cittadini”, conclude Errico.