Miasmi biodigestore contrada San Domenico: Mastella firma ordinanza di chiusura A Benevento riunione dopo i rilievi dell'Arpac sull'impianto di produzione di biometano

Stop immediato all'attività dell'impianto di produzione di biometano situato in contrada San Domenico. La decisione è stata annunciata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al termine di una riunione in programma questa mattina con i tecnici, a seguito delle risultanze emerse dall'ultima relazione dell'Arpac sulle persistenti molestie olfattive segnalate da cittadini del capoluogo e dei comuni limitrofi.

"Abbiamo definito il piano degli interventi e facciamo subito chiudere la fonte di questi miasmi", ha dichiarato il primo cittadino. "Pur comprendendo il ruolo dell'impianto in una fase in cui il Paese ha bisogno di energia, non è accettabile che chi vive nelle vicinanze sia costretto a sopportare una qualità della vita pessima".

L'ordinanza di chiusura partirà già nelle prossime ore e si basa sulle prescrizioni formulate dall'Arpac e dai Carabinieri Forestali. Tra gli aspetti più significativi figurano la difformità dell'impianto rispetto al progetto originariamente approvato a partire da spazi di lavorazione privi dei prescritti sistemi di chiusura.

Secondo quanto spiegato da Mastella, l'impianto potrà riprendere l'attività soltanto dopo il ripristino delle condizioni previste dalle autorizzazioni e dalle prescrizioni tecniche impartite dagli enti di controllo.

"Si chiude oggi stesso – ha ribadito il sindaco – e solo dopo aver ripristinato le condizioni per le quali era stata presentata la domanda autorizzativa potrà tornare in piena attività. Speriamo che già da domani ci sia maggiore salubrità nell'area interessata".

La decisione arriva al termine di un nuovo sopralluogo effettuato il 13 giugno dai tecnici dell'Area Territoriale del Dipartimento Arpac di Benevento presso il biodigestore di contrada San Domenico. L'ispezione rientra nelle verifiche avviate dopo le numerose segnalazioni provenienti non solo da Benevento, ma anche dai comuni di Pesco Sannita e Pietrelcina, dove da mesi vengono denunciati cattivi odori persistenti.

Nella relazione trasmessa al Comune, l'Arpac evidenzia diverse criticità sia dal punto di vista strutturale che gestionale. Tra gli aspetti più significativi figurano la difformità dell'impianto rispetto al progetto originariamente approvato e il mancato rispetto di alcune prescrizioni già impartite dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, finalizzate proprio alla riduzione delle emissioni odorigene.