Sanità, Errico: "Inaccettabile il disservizio al Sant’Alfonso Maria De’ Liguori" Il consigliere regionale: "Chiederò chiarimenti e informerò il presidente Fico”

“Quanto accaduto questa mattina presso il Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti è un episodio grave che merita di essere immediatamente chiarito”. Lo dichiara Fernando Errico, consigliere regionale e componente della Commissione Sanità, intervenendo sul disservizio che ha impedito l’esecuzione di numerosi esami diagnostici programmati, tra cui TAC già prenotate e regolarmente pagate dai cittadini attraverso il ticket sanitario. “Secondo quanto riferito dagli utenti coinvolti - prosegue Errico - l’interruzione del servizio sarebbe stata determinata dall’assenza del tecnico sanitario di radiologia medica incaricato. Proprio per questo intendo chiedere all’Azienda Ospedaliera di conoscere le reali motivazioni dell’accaduto e di chiarire se si sia trattato di un fatto contingente e imprevedibile oppure di una situazione già nota in precedenza. Se l’assenza era conosciuta dall’Azienda - aggiunge il consigliere regionale - sarebbe ancora più grave comprendere perché non siano state adottate per tempo le necessarie misure organizzative per garantire il regolare svolgimento degli esami già programmati da settimane. I cittadini non possono essere lasciati senza risposte dopo aver affrontato spostamenti, sostenuto costi e rispettato tutte le procedure previste. Trovo inaccettabile - conclude Errico - che persone anziane, fragili e malate abbiano appreso della sospensione delle prestazioni soltanto una volta giunte in ospedale, senza alcuna comunicazione preventiva. Il diritto alla salute passa anche attraverso un’organizzazione efficiente e rispettosa dei cittadini. Per questo informerò della vicenda anche il Presidente Roberto Fico, affinché venga posta la massima attenzione su quanto accaduto. I cittadini hanno diritto a servizi sanitari certi, continui ed efficienti e su questa vicenda mi aspetto risposte chiare e tempestive”.