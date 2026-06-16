Servizio idrico sannita: confermata la gestione mista Mascolo: una base solida per affrontare le sfide che attendono il servizio idrico nei prossimi anni

Il Comitato Esecutivo, al termine della seduta convocata oggi d’urgenza per ratificare la delibera del Consiglio di Distretto Sannita, ha confermato la forma mista per la gestione del servizio che sarà affidato alla società Sannio Acque.

La scelta del modello misto, confermata con decisione unanime a conferma della compattezza del territorio, dovrà garantire il presidio pubblico delle funzioni di indirizzo e controllo, unitamente all'apporto di competenze e capacità operative funzionali al rafforzamento dell'efficienza gestionale e alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali.

L’unanimità registrata in sede distrettuale rappresenta un elemento di particolare rilevanza, poiché conferma la condivisione dell'indirizzo adottato e rafforza il percorso verso la piena attuazione dei successivi adempimenti previsti.

“Quello raggiunto oggi è il risultato di un percorso istituzionale serio e partecipato, che ha visto il territorio assumere una decisione condivisa e responsabile. L’Ente Idrico Campano ha il compito di garantire che le scelte adottate si traducano rapidamente in risultati concreti per cittadini e amministrazioni, accompagnando tutte le fasi successive con rigore” ha detto il presidente dell’Eic, Luca Mascolo.

“La coesione espressa dal Distretto Sannita è una base solida per affrontare le sfide che attendono il servizio idrico nei prossimi anni. Ora è fondamentale proseguire con determinazione nell’attuazione degli adempimenti previsti, affinché il nuovo assetto gestionale possa assicurare maggiore capacità di investimento, innovazione e qualità del servizio, nel pieno rispetto dell’interesse pubblico e delle esigenze delle comunità locali” ha concluso Mascolo.