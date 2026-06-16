Pago Veiano ottiene il finanziamento per la Cittadella dello Sport

Il sindaco De Ieso: “Un risultato storico per la nostra comunità”

pago veiano ottiene il finanziamento per la cittadella dello sport
Pago Veiano.  

Il Comune di Pago Veiano ha ottenuto il finanziamento destinato alla realizzazione della Cittadella dello Sport, un progetto strategico che consentirà di potenziare e riqualificare l’offerta sportiva, creando nuovi spazi di aggregazione, inclusione sociale e crescita per i giovani.
“È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio – dichiara il sindaco Mauro De Ieso – perché rappresenta il riconoscimento di un lavoro serio e di una progettazione lungimirante. La Cittadella dello Sport sarà un’infrastruttura moderna e funzionale, capace di offrire nuove opportunità ai nostri giovani, alle associazioni sportive e a tutta la comunità”.
“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e all’Amministrazione comunale pietrelcinese per la collaborazione istituzionale dimostrata. Già in passato i nostri Comuni hanno saputo fare squadra, come avvenuto nell’ambito della candidatura congiunta al bando “Sport e Periferie”, condividendo una visione comune di sviluppo e valorizzazione degli impianti sportivi del territorio. Anche questa volta il dialogo e la collaborazione tra enti hanno rappresentato un valore aggiunto importante”
“Questo finanziamento – conclude De Ieso – non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Continueremo a lavorare con determinazione per cogliere tutte le opportunità utili alla crescita di Pago Veiano, investendo in strutture, servizi e progetti capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini». La Cittadella dello Sport sarà un patrimonio dell’intera comunità e delle future generazioni” 
 

Ultime Notizie