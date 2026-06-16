Pago Veiano ottiene il finanziamento per la Cittadella dello Sport Il sindaco De Ieso: “Un risultato storico per la nostra comunità”

Il Comune di Pago Veiano ha ottenuto il finanziamento destinato alla realizzazione della Cittadella dello Sport, un progetto strategico che consentirà di potenziare e riqualificare l’offerta sportiva, creando nuovi spazi di aggregazione, inclusione sociale e crescita per i giovani.

“È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio – dichiara il sindaco Mauro De Ieso – perché rappresenta il riconoscimento di un lavoro serio e di una progettazione lungimirante. La Cittadella dello Sport sarà un’infrastruttura moderna e funzionale, capace di offrire nuove opportunità ai nostri giovani, alle associazioni sportive e a tutta la comunità”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e all’Amministrazione comunale pietrelcinese per la collaborazione istituzionale dimostrata. Già in passato i nostri Comuni hanno saputo fare squadra, come avvenuto nell’ambito della candidatura congiunta al bando “Sport e Periferie”, condividendo una visione comune di sviluppo e valorizzazione degli impianti sportivi del territorio. Anche questa volta il dialogo e la collaborazione tra enti hanno rappresentato un valore aggiunto importante”

“Questo finanziamento – conclude De Ieso – non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Continueremo a lavorare con determinazione per cogliere tutte le opportunità utili alla crescita di Pago Veiano, investendo in strutture, servizi e progetti capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini». La Cittadella dello Sport sarà un patrimonio dell’intera comunità e delle future generazioni”

