Parcheggi, Cappa: "Oltre 5 milioni di investimenti per una città più funzionale" Project financing, ZTL e nuovi servizi: illustrato in Commissione il piano per la mobilità cittadina

"Quella di questa mattina è stata una Commissione utile e costruttiva, che dimostra come il confronto istituzionale sia sempre un valore aggiunto". Lo dichiara l’assessore al Traffico e ai Parcheggi, Attilio Cappa, che ringrazia il presidente Picariello per la convocazione e per aver garantito un clima disteso, che ha consentito di affrontare nel merito tutte le criticità sollevate dai consiglieri.

L’assessore ha risposto nel merito, ricostruendo il punto di partenza: una situazione caratterizzata da parcheggi chiusi o non funzionali, sistemi obsoleti, carenze nei controlli; il Megaparcheggio del Pomerio e Porta Rufina bisognosi di interventi significativi per garantire sicurezza e piena fruibilità.

La scelta compiuta dall’Amministrazione di utilizzare uno strumento moderno come il project financing, consente di mettere in campo oltre 5 milioni di euro di investimenti senza gravare sulle casse del Comune e quindi sulle tasche dei cittadini. Un intervento che non riguarda soltanto la riqualificazione del megaparcheggio Del Pomerio e la riapertura di Porta Rufina, chiuso da anni, ma anche l’introduzione dei varchi elettronici per la ZTL, una nuova segnaletica più moderna e sicura e un Piano Urbano del Traffico aggiornato con il supporto dell’Unisannio.

L’assessore spiega che le tariffe restano sostanzialmente invariate, con adeguamenti minimi, accompagnate dall’introduzione di una tariffa flat che semplifica la sosta per turisti, visitatori e per chi, per lavoro, deve permanere in città per diverse ore.

Anche l’aumento degli stalli a pagamento viene definito contenuto ed equilibrato, accompagnato da un incremento dei parcheggi per residenti e dalla scelta precisa di non intervenire nelle zone a prevalente vocazione residenziale o già congestionate.

Per quanto riguarda la sosta nei festivi, Cappa parla di una scelta necessaria a garantire l’equilibrio economico del sistema senza ricorrere ad aumenti tariffari. Oggi la città non si ferma la domenica: si lavora, si vive il centro, si frequentano attività commerciali, ristoranti, chiese e strutture sanitarie. Garantire un servizio ordinato anche nei festivi significa quindi rispondere ad esigenze reali.

“Stiamo costruendo una Benevento più moderna, più funzionale e più organizzata, con servizi migliori e senza pesare sui cittadini. Questo è l’obiettivo che continuiamo a perseguire con determinazione”, conclude Cappa.

