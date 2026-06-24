Collegamento bus tra Valle Caudina e Napoli Afragola, si verifica la fattibilità L'iniziativa del Comitato civico “Per la Città Caudina” accolta dal consigliere regionale Mastella

Il consigliere regionale della Campania e vice-presidente della Commissione Trasporti, Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro), rende noto che, a seguito delle sollecitazioni pervenute da un ampio fronte associativo della Valle Caudina e dopo una interlocuzione con gli uffici regionali competenti, è stata avviata la verifica di fattibilità tecnica ed economica per l’istituzione di un collegamento diretto su gomma tra la Valle Caudina e la stazione Alta Velocità di Napoli Afragola.



L’iniziativa nasce dalla petizione promossa dal Comitato civico “Per la Città Caudina”, alla quale hanno aderito numerose associazioni dei 13 comuni della Valle Caudina e di Sant’Agata de’ Goti, che hanno rappresentato con forza il disagio legato all’isolamento infrastrutturale del territorio.



“Ho raccolto immediatamente - spiega il consigliere Mastella - le istanze provenienti dalle associazioni e dai cittadini, attivandomi con gli uffici regionali e incontrando i dirigenti competenti per dare una risposta concreta a un’esigenza reale. Oggi possiamo dire che è stato avviato un percorso serio per verificare la possibilità di attivare questo collegamento indispensabile e non più differibile”.



Il progetto riguarda l’istituzione di una linea bus, affidata ad Air Campania, tra Montesarchio e la stazione AV di Afragola, soluzione ritenuta fondamentale nelle more della riattivazione della linea ferroviaria Benevento–Valle Caudina–Napoli, la cui ripartenza è prevista per gennaio 2027.



“La Valle Caudina – prosegue Mastella – sconta da anni una condizione di isolamento non più sostenibile, aggravata dalla sospensione del servizio ferroviario. Parliamo di un’area con oltre 70.000 abitanti e un tessuto produttivo importante, con centinaia di imprese e migliaia di lavoratori che quotidianamente si spostano verso i grandi centri urbani”.



Attualmente, infatti, la domanda di mobilità verso la stazione TAV di Afragola è soddisfatta quasi esclusivamente tramite mezzi privati, con evidenti ricadute negative in termini economici, ambientali e di qualità della vita.



“Questa iniziativa - precisa il il consigliere regionale . si inserisce pienamente nella strategia regionale di attenzione verso le aree interne. Come più volte sottolineato dal presidente Roberto Fico, è fondamentale garantire servizi e collegamenti adeguati per evitare che questi territori restino marginalizzati”.



Mastella evidenzia inoltre che la proposta avanzata dal territorio era già stata formalmente trasmessa alla Regione Campania dall’Unione dei Comuni “Città Caudina” nel luglio 2025 e successivamente ritenuta meritevole di approfondimento dalla Direzione Generale per la Mobilità.



“Oggi si apre una possibilità per trasformare questa proposta in realtà, e mi auguro che da parte della Regione ci sia la sensibilità necessaria per comprenderne sia l'utilità che l'essenzialità, anche se i costi dovessero rivelarsi un po' più alti rispetto ad altre tratte. Il bacino interessato è di circa 60mila abitanti, più di quelli della città capoluogo. Mi auguro inoltre che i tempi per effettuare le verifiche non siano troppo lunghi. La politica deve fare la sua parte fino in fondo, è un dovere civico in attesa del pieno ripristino del collegamento ferroviario”.



Pellegrino Mastella conclude assicurando il massimo impegno nel seguire l’iter della verifica e nel mantenere un costante confronto con il territorio: “Continuerò a lavorare in sinergia con le associazioni, gli enti locali e la struttura regionale affinché si arrivi nel più breve tempo possibile all’attivazione di un servizio fondamentale per la mobilità, lo sviluppo e la competitività della Valle Caudina”.