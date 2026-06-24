"Le 500 d’epoca conquistano il Teatro Romano" varato dispositivo traffico La manifestazione domenica 28 giugno

Nella mattinata di domenica 28 giugno, dalle 8 alle 13, le strade adiacenti e di collegamento al Teatro Romano, nello specifico via Parrocchia Nuova, piazza Caio Ponzio Telesino, via Port'Arsa (limitatamente al tratto di accesso da via Carlo Torre e via Bosco Lucarelli), via Carlo Torre (a partire da incrocio via Episcopio), via Bosco Lucarelli (nel solo tratto da incrocio via Porta Nuova a incrocio via Carlo Torre - Via Port'Arsa), via Teatro Romano, saranno interdette al traffico e alla sosta in occasione dell'evento "Le 500 d'epoca conquistano il Teatro Romano" organizzato dalla Pro-Loco Benevento Samnium.