Rotary Benevento: passaggio delle Consegne tra Raffaele Pilla e Luigi Marino Giovedì la cerimonia nel segno della continuità e del servizio

Giovedì 25 giugno, alle ore 19:30, la splendida cornice di "Masseria Roseto" a Benevento ospiterà uno dei momenti più solenni e significativi dell'anno rotariano: il tradizionale Passaggio delle Consegne del Rotary Club Benevento (Distretto 2101). La cerimonia segnerà il passaggio del testimone tra il Presidente uscente, Raffaele Pilla (guida del club per l'anno 2025-2026), e il Presidente entrante, Luigi Marino (che guiderà il sodalizio per l'anno 2026-2027).

Il Rotary Club Benevento si conferma un pilastro fondamentale per il territorio sannita. Attraverso una presenza costante e un'azione sinergica con le istituzioni e le realtà locali, il Club promuove da anni progetti di alto valore umanitario, culturale e sociale, traducendo il celebre motto internazionale "Servire al di sopra di ogni interesse personale" in interventi concreti a favore della comunità.

Dalla valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale al sostegno alle fasce più vulnerabili, fino ai progetti di sensibilizzazione per i giovani e la salute, l'impatto del Rotary sul territorio beneventano continua a lasciare un segno tangibile e propositivo.

L'anno appena trascorso è stato intenso e ricco di traguardi, ma il vero punto di forza del Rotary Club risiede nella capacità di guardare al futuro senza perdere mai di vista la sua reale missione.

La serata del 25 giugno non rappresenterà la chiusura di un ciclo, bensì una naturale ed armonica evoluzione. Tra Raffaele Pilla e Luigi Marino vi è infatti una perfetta sintonia di idee e di intenti. Il nuovo anno rotariano si aprirà nel segno della continuità della linea esecutiva e dei progetti avviati, garantendo efficacia e solidità all'azione del Club sul territorio.



Il nuovo Consiglio Direttivo del club sarà composto dal Segretario Paolo Palummo, dalla Tesoriera Enza Casarella, dal Vice Presidente Ernesto Canelli, dal Past President Raffaele Pilla, dal Presidente Incoming Antonella Casani, e dai Consiglieri Franco Boffa (Prefetto del club), Luigi Materazzo, Nicola Venditti e Vittorio Imperlino.

Avrà luogo, peraltro, l'ammissione di due nuovi soci, la D.ssa Marika Federico, odontoiatra specialista in Ortognatodonzia, ed il Dr. Antonio Luciano, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, proveniente dal Rotary Club di Marcianise Ager Felix Campanus.

Alla serata conviviale prenderanno parte le massime autorità rotariane del Distretto 2101, i soci del Club e numerosi ospiti illustri del mondo istituzionale, civile e religioso del Sannio.