"Sicurezza garantita grazie al sacrificio operatori nonostante carenza organico" Il Sap di Benevento si complimenta con agenti per le operazioni ma rimarca: servono assunzioni

Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), con una nota a firma del Segretario provinciale di Benevento, Daniele Izzo interviene per elogiare “a gran voce il grande lavoro svolto dal personale della Polizia di Stato per i risultati raggiunti negli ultimi giorni” e anche dopo l'operazione antidroga condotta ieri pomeriggio a Benevento.

“Ancora una volta – ha rimarcato Izzo - le donne e gli uomini della Polizia dimostrano professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio, portando a termine importanti attività operative che hanno consentito l’arresto di soggetti responsabili di gravi condotte e il raggiungimento di risultati significativi sul fronte della sicurezza.

Si evidenziano le due brillanti operazioni di Polizia Giudiziaria portate a termine dalla Squadra Mobile di Benevento guidata dal Vice Questore Flavio Tranquillo.

La prima ha portato all’esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, braccialetto elettronico e obbligo di mantenere una distanza di almeno mille metri dalla vittima, nei confronti di un uomo gravemente indiziato dei reati di violenza privata e minaccia grave ai danni del fratello disabile.

La seconda all’arresto di una persona per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la capacità investigative del personale hanno permesso di sequestrare oltre 10 chilogrammi di stupefacenti e un ingente quantitativo di denaro in contante.

Risultati – ha ancora rimarcato il Segretario provinciale del Sap - che meritano di essere sottolineati, ma che non possono nascondere una realtà ormai evidente: gli operatori stanno garantendo il servizio quotidiano in condizioni sempre più difficili, a causa di una cronica carenza di personale che incide sulla capacità di controllo del territorio, sui carichi di lavoro e sulla qualità della vita professionale degli appartenenti alle Forze di Polizia.

Ogni arresto, ogni intervento e ogni attività conclusa positivamente sono il frutto dell’impegno di uomini e donne che spesso operano oltre i limiti ordinari, con turni gravosi e responsabilità crescenti, mettendo in campo professionalità e abnegazione per sopperire alle carenze strutturali.

Come organizzazione sindacale riteniamo doveroso riconoscere il valore del personale, ma allo stesso tempo ribadiamo la necessità di interventi concreti: servono nuove assunzioni, un adeguato potenziamento degli organici e maggiori investimenti per garantire sicurezza ai cittadini e condizioni di lavoro dignitose agli operatori.

La sicurezza non può essere affidata esclusivamente al sacrificio di chi ogni giorno indossa una divisa”.