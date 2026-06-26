Benevento Elezione del Presidente della Provincia: determinato corpo elettorale Si vota il 26 luglio prossimo

Il Segretario Generale e Responsabile del procedimento per l’Elezione del Presidente della Provincia di Benevento, Maria Antonietta

Iacobellis, ha determinato il Corpo Elettorale degli aventi diritto al voto del 26 luglio 2026 sulla base delle Attestazioni pervenute dai

Segretari Comunali degli Amministratori Comunali in carica nei Comuni al 35° giorno antecedente le stesse elezioni.

Il provvedimento della Iacobellis, redatto sulla base dell’istruttoria dell’Ufficio Elettorale, ha fissato in 935 il numero degli Amministratori in carica che esprimeranno la propria preferenza secondo le norme disciplinati queste Elezioni di 2° livello riservata ai soli Amministratori in carica.

Gli aventi diritto, che voteranno il 26 luglio 2026 dalle ore 8.00 alle 22.00 presso il Seggio unico , come vuole la legge n. 56 del 2014,

allestito presso la Palazzina degli Uffici della Provincia nella Sala Angelo Mario Biscardi in Largo Carducci di Benevento, sono stati

distinti per Fascia a seconda della popolazione residente nel Comune di appartenenza, come da Censimento ufficiale della popolazione.

Questa la distinzione dei 935 Elettori per Fascia:

-n. 33 in rappresentanza dei 56.916 abitanti del Comune capoluogo, l’unico oltre i 30.000 abitanti, in Fascia E, colore Verde;

-n. 34 in rappresentanza dei 23.389 abitanti dei 2 Comuni oltre i diecimila abitanti, Fascia D, colore Rosso;

-n. 52 Elettori in rappresentanza dei 30.943 abitanti dei 4 Comuni fino a diecimila abitanti, Fascia C, colore Grigio;

-n. 220 Elettori in rappresentanza dei 63.968 abitanti dei 17 Comuni fino a cinquemila abitanti, Fascia B, colore Arancione;

-n. 596 Elettori in rappresentanza di 89.839 abitanti dei 54 Comuni fino a 3000 abitanti, Fascia A, colore Azzurro.

A seguito della determinazione del Corpo Elettorale e della suddivisione per Fasce, la Responsabile del procedimento elettorale ha quindi

determinato gli Indici provvisori di ponderazione del voto che sono definiti tali proprio perché possono variare nei prossimi giorni fino al

voto.

Questo il prospetto:

-Fascia E, colore Verde, 650;

-Fascia D, colore Rosso, 259;

-Fascia C, colore Grigio, 224;

-Fascia B, colore Arancione, 109;

-Fascia A, colore Azzurro, 56.

Infine, la dott.ssa Iacobellis, sulla scorta della determinazione del Corpo Elettorale, come prescrive la norma disciplinante questa Elezione,

ha calcolato in 140 il numero degli Elettori che possono sottoscrivere le Candidatura alla carica di Presidente (sono, come impone la norma, il 15% dei 935 aventi diritto).