Provincia: Matera, Parisi e Mauro ufficializzano la candidatura di Cataudo L'obiettivo primario resta quello di rilanciare il ruolo della Provincia

Claudio Cataudo quale candidato Presidente alla Provincia di Benevento. È l'ufficializzazione che viene, attraverso una nota congiunta, da Domenico Matera, Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega di Benevento ed Alessandro Mauro, Coordinatore provinciale di Noi Moderati.

"La figura di Cataudo - espongono i tre - rappresenta il punto di sintesi e di forte convergenza politica tra Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Sannio Insieme e tutti coloro che si contrappongono all’attuale presidenza, uniti nella volontà di offrire al territorio una guida solida, autorevole e di alto profilo istituzionale.

L'individuazione di Claudio Cataudo nasce da una visione condivisa e strategica per il futuro del Sannio, trattandosi di una figura di riconosciuta grande responsabilità istituzionale e di un amministratore affidabile che ha sempre fatto del legame viscerale e costante con il territorio il perno indiscusso della sua attività politica e sociale".



I tre comunicano altresì come la macchina organizzativa sia già "a pieno regime e che le operazioni per la raccolta delle firme e la sottoscrizione della candidatura stanno proseguendo in modo decisamente proficuo, spedito e con grande entusiasmo tra gli amministratori locali".

L'obiettivo primario resta quello di rilanciare il ruolo della Provincia come vera e propria casa dei Comuni - spiegano - garantendo ascolto, presenza e risposte concrete alle istanze di ogni singola comunità sannita. Con la candidatura di Claudio Cataudo, il centrodestra e tutte le forze civiche ed alternative all’attuale presidenza, confermano la propria compattezza e la ferma volontà di dare alla Provincia di Benevento una governance stabile, trasparente e interamente votata allo sviluppo del territorio. Ovviamente tutti quelli che nelle prossime ore vorranno dare un contributo di idee e programmatico sono i benvenuti”.