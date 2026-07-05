Alle ore 12.35 di oggi 5 luglio 2026 è stata presentata presso la Rocca
dei Rettori la Candidatura di Nino Lombardi a Presidente della Provincia
di Benevento alle Elezioni fissate per il 26 luglio 2026.
A presentare la documentazione davanti al Responsabile del Procedimento
e Segretario Generale della Provincia, Maria Antonietta Iacobellis, e
all’Ufficio Elettorale appositamente istituito sono stati il Sindaco e
Consigliere Provinciale Giuseppe Ricci, il Consigliere Comunale e
Provinciale Giovanni Zanone e il Presidente del Consiglio Comunale di
Benevento Renato Parente.
I presentatori hanno dichiarato agli Atti che hanno sottoscritto la Candidatura n. 372 Amministratori Comunali in carica.
Elezioni presidente Provincia: presentata candidatura di Nino Lombardi
In vista della competizione del 26 luglio
Benevento.
Alle ore 12.35 di oggi 5 luglio 2026 è stata presentata presso la Rocca
Alle ore 12.35 di oggi 5 luglio 2026 è stata presentata presso la Rocca