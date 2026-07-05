Elezioni presidente Provincia: presentata candidatura di Nino Lombardi In vista della competizione del 26 luglio

Alle ore 12.35 di oggi 5 luglio 2026 è stata presentata presso la Rocca

dei Rettori la Candidatura di Nino Lombardi a Presidente della Provincia

di Benevento alle Elezioni fissate per il 26 luglio 2026.

A presentare la documentazione davanti al Responsabile del Procedimento

e Segretario Generale della Provincia, Maria Antonietta Iacobellis, e

all’Ufficio Elettorale appositamente istituito sono stati il Sindaco e

Consigliere Provinciale Giuseppe Ricci, il Consigliere Comunale e

Provinciale Giovanni Zanone e il Presidente del Consiglio Comunale di

Benevento Renato Parente.

I presentatori hanno dichiarato agli Atti che hanno sottoscritto la Candidatura n. 372 Amministratori Comunali in carica.