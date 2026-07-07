Appello Vescovi, Errico: "Il Consiglio regionale apra un confronto" La sollecitazione del consigliere regionale dopo l’appello rivolto dai Vescovi della Campania

“L’appello rivolto dai Vescovi della Campania rappresenta un richiamo alto e autorevole che la politica non può permettersi di ignorare. È un invito a rimettere al centro la dignità della persona, il bene comune e la responsabilità delle istituzioni, superando ogni contrapposizione ideologica per affrontare le grandi questioni che interessano il futuro della nostra regione”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, commentando il documento diffuso dalla Conferenza Episcopale Campana. “I Vescovi – prosegue Errico – hanno avuto il merito di richiamare l’attenzione su temi che attraversano trasversalmente la società campana: la tutela della vita in tutte le sue fasi, il diritto alla salute, le profonde disuguaglianze nell’accesso alle cure, lo spopolamento delle aree interne, la povertà educativa, il disagio giovanile, la crisi del lavoro, le emergenze ambientali, il fenomeno migratorio, la condizione delle carceri e la necessità di rafforzare la coesione sociale. Sono questioni che impongono alla politica uno sforzo di ascolto e di responsabilità. Condivido pienamente il passaggio nel quale i Vescovi chiedono che le decisioni più delicate non siano assunte senza un confronto serio con le realtà sociali, il mondo del volontariato, le comunità e tutti coloro che quotidianamente operano accanto alle persone più fragili. La buona politica nasce dall’ascolto e dalla capacità di costruire sintesi nell’interesse generale”. Per il consigliere regionale di Forza Italia, l’appello costituisce anche “un’occasione per aprire una riflessione politica all’interno del Consiglio regionale della Campania”

“Ritengo opportuno – afferma Errico – che l’assemblea legislativa regionale dedichi una discussione approfondita ai temi sollevati dalla Conferenza Episcopale Campana. Sarebbe un segnale importante nei confronti dei cittadini e delle tante comunità che chiedono istituzioni capaci di confrontarsi sui problemi reali della Campania, senza pregiudizi e con spirito costruttivo”. Errico richiama in particolare le criticità che riguardano i territori interni.

“Da rappresentante del Sannio conosco bene il peso dello spopolamento, della progressiva riduzione dei servizi essenziali, delle difficoltà della sanità territoriale e della carenza di opportunità per i giovani. Le aree interne non possono continuare a essere considerate marginali rispetto alle politiche regionali. L’appello dei Vescovi ci ricorda che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B e che ogni territorio merita pari attenzione e pari dignità. Come consigliere regionale – conclude Errico – continuerò a sostenere ogni iniziativa capace di rafforzare il dialogo tra istituzioni, società civile e comunità ecclesiale. La politica ha il dovere di confrontarsi con tutte le realtà che contribuiscono alla crescita morale e sociale della Campania. L’appello dei Vescovi non appartiene a una parte, ma interpella la coscienza di ciascun amministratore e rappresenta un’occasione preziosa per costruire politiche più attente alla persona, alle famiglie e alle nuove generazioni”