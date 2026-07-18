Provinciali, Sinistra Italiana "ci asterremo dal voto"

L'assemblea provinciale di Sinistra Italiana, convocata il 17 luglio, ha discusso del voto alle elezioni per il Presidente della Provincia convocate per il prossimo 26 luglio.
"La nostra proposta - scrivono -, avanzata al tavolo del centrosinistra convocato dal PD provinciale, è stata orientata ad individuare una “terza via”, in discontinuità sia con l'attuale candidato mastelliano alla Presidenza della Provincia, che con il candidato del centrodestra.
Tale proposta non si è concretizzata. Pertanto, l'indicazione condivisa nell'assemblea provinciale è stata quella di confermare una posizione netta e chiara, consistente nell'astensione dalla partecipazione al voto, non essendoci candidati che rappresentino la linea politica del partito".