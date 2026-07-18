Frosinone-Benevento a Rieti il 1° agosto: gradinate aperte a prezzi popolari Alla tifoseria giallorossa tocca la Tribuna Terminillo (distinti): il costo sarà di 11 euro

C'era qualche timore sulla possibilità di assistere alla sfida amichevole di sabato 1 agosto (ore 18,30) a Rieti tra Frosinone e Benevento. I rapporti tra le due tifoserie non sono considerati certo cordiali e si era paventata l'ipotesi di giocare quel test a porte chiuse. Invece la società ciociata ha già messo in vendita i biglietti, a 11 euro attraverso lo stesso gestore del Benevento, Etes. Ha anche annunciato che le due curve rimarranno chiuse e saranno invece aperte i due settori opposti, la tribuna “Vallesanta”, che toccherà ai ciociari, e quella denominata “Terminillo” che sarà a disposizione dei beneventani.

Dunque un gesto di distensione che appare opportuno dopo che le sfide si sono diluite nel tempo e le squadre partecipano a due campionati differenti, quello maggiore per i ciociari, la B per i sanniti. Sarà un bel banco di prova, l'ultimo test prima delle sfide che contano, il 9 agosto in Coppa Italia Frecciarossa col Ravenna, poi, si spera, il 14 in casa della Fiorentina.

Nella foto la schermata dell'annuncio di Etes per sottoscrivere i biglietti online