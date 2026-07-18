Aree interne: Comuni in rete, sport, inclusione e imprese per la svolta - FOTO A Castelpagano il convegno. Vigorito: potenzialità dei territori e programmi per un futuro splendido

“Questo territorio che se solo riuscisse a mettere in mostra il 30 per cento delle proprie bellezze e riuscisse a concretizzare il 50 per cento degli accordi di programma, di sviluppo, avrebbe un futuro splendido”.

Così il presidente Oreste Vigorito che ieri sera ha partecipato al convegno organizzato dal Comune di Castelpagano e dalla Giada Onlus Cooperativa Sociale su "Le aree interne che generano futuro", un confronto pubblico al quale protagonisti sono stati tanti sindaci della zona, esperti, istituzioni, imprese con Confindustria insieme per aprire un confronto concreto sul futuro dei piccoli comuni, coinvolgendo amministratori, rappresentanti delle istituzioni, imprese, mondo della formazione, terzo settore, sport – presenti i vertici del Benevento Calcio - e cittadini.

Oltre due ore di dibattito, idee e proposte contro lo spopolamento e per cercare, finalmente, di invertire la rotta di recessione economica e demografica di territori che invece hanno da offrire tanto come ha rimarcato il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito che si è anche soffermato sul ruolo che il calcio può svolgere come straordinario strumento di educazione, inclusione sociale e crescita delle nuove generazioni. E proprio i giovanissimi delle scuole calcio della zona al suo arrivo lo hanno letteralmente 'circondato' per autografi e foto ricordo.

“Sono venuto accompagnato da alcuni sanniti – ha poi rimarcato Vigorito - che non erano mai stati qui. Questo dipende dalla difficoltà che ancora oggi resta per raggiungere queste zone fantastiche. Sono convinto che insieme si può creare sviluppo, si può far uscire dall'isolamento queste aree”.

Il presidente del Benevento Calcio ha poi ricordato le tante iniziative per 'annullare le distanze territoriali proprio grazie allo sport: “Insieme a partire dalla squadra di Calcio che è di tutti. Lo scorso anno ho inviato a decine di Comuni oltre 100 biglietti per far assistere ai giovani e non solo alle partite del Benevento Calcio proprio come strumento di aggregazione e anche perchè a me piace sentire il calore della tifoseria. Una fiamma che unisce e che va tenuta accesa. Anche quest'anno il Benevento Calcio ha messo in campo il 30 per cento di sconto per i tifosi che provengono dai centri della provincia sannita.

A portare i saluti del territorio è stato il sindaco di Castelpagano, Giuseppe Bozzuto: “Per non morire serve sinergia tra Comuni vicini. Lo spopolamento avanza - l'allarme del primo cittadino – serve trovare con urgenze soluzioni ed una di questa può essere l'ospitalità”.

Tanti i giovani stranieri guidati dalla Giada Onlus Cooperativa Sociale, presieduta da Antonio Di Pinto, protagonisti di progetti sul territorio per il territorio, che ieri hanno assistito al convegno che si è svolto nella splendida pineta di Castelpagano animata da musica e buon cibo del risto pub La Pineta.

Il principale elemento che è emerso dal convegno è la volontà dei sindaci di fare realmente rete: basta campanilismi, dobbiamo creare progetti condivisi l'intento dei primi cittadini di Pesco Sannita, Nicola Gentile: di Colle Sannita, Michele Iapozzuto che ha rimarcato l'importanza dei collegamenti tra comuni vicini per mantenere le scuole aperte: “Non è possibile che la Regione finanzi il trasporto gratuito tra i paesi e il capoluogo e non tra piccoli centri dove sono stati investiti milioni di euro per rifare le scuole che sono piccoli gioielli”; di Circello, Gianfranco Golia che ha invece messo l'accento “sui progetti con al centro i migranti per far continuare a vivere i piccoli borghi come la lavanderia sociale creata a Circello” e il primo cittadino di Santa Croce del Sannio, Antonio Zeoli che ha rimarcato l'importanza delle infrastrutture a partire dalle strade.

Il vicepresidente di Confindustria, Claudio Monteforte ha rimarcato l'impegno degli industriali sanniti per le aree interne: “Per i 100 anni di Confindustria abbiamo organizzato una serie di incontri partendo proprio da questi territori. Per noi di Confindustria i giovani sono al centro con la nostra formazione e i Pmi day dove gli studenti hanno annualmente l'opportunità di incontrare le eccellenze imprenditoriali che sono qui nel Sannio e per loro rappresentano un'opportunità per il futuro.

Maria Rosaria Leonardo, espera di programmazione per le aree interne ha parlato a lungo dei progetti dei progetti in campo cper generare un reale futuro.

Idee, programmi da sviluppare insieme e tanta volontà di fare ma serve l'impegno di Regione e Governo. Questo è emerso al termine del convegno, moderato da Sonia Lantella, chiuso con l'intervento del presidente della Provincia, Nino Lombardi che da sempre si batte e rimarca l'importanza della sinergia tra Enti per lo sviluppo del territorio.