Ondate di calore, allerta prorogata fino a lunedì 20 luglio Mastella segnala che sono disponibili per accoglienza temporanea le stazioni di posta

E' stata prorogata dalla giornata odierna fino a lunedì 20 luglio (ore 20) l’allerta per il rischio da ondata di calore (tra 4 e 6 gradi oltre la media stagionale e condizioni di afa anche nelle ore serali e notturne).

Per tale ragone, si ricorda ancora che il sindaco Clemente Mastella segnala che, in caso di necessità, sono disponibili, dalle ore 09,00 alle ore 20:00, per un’accoglienza temporanea finalizzata a prevenire l’ipertermia causata dal calore le stazioni di Posta di Via Fratelli Rosselli e di Via San Pasquale; invita la popolazione ad attenersi all'osservanza delle seguenti regole comportamentali: - non uscire nelle ore più calde; - evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore in cui la temperatura è più elevata; - facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione; - ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli); - tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti; - prestare attenzione anche agli animali domestici: Il Sindaco raccomanda altresì: - che negli uffici pubblici sia garantita l'aerazione dei locali e comunque condizioni di lavoro compatibili con le temperature roventi; - che nei settori agricolo, edile e nei settori affini che prevedano un’intensa attività fisica all’aperto sia tassativamente rispettata l'ordinanza regionale che vieta di svolgere attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie comprese tra le 12:30 e le 16:00 (rammentando che l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato); - agli esercizi commerciali in attività e dotati di climatizzazione di consentire ingressi a scopo di refrigerio di chiunque ne necessiti e in particolare di anziani e persone in condizioni di vulnerabilità.

