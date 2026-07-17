Abbonamenti, il dato ufficiale del 12° giorno di prelazione Mancano nove giorni al termine della prima fase: poi ci sarà vendita libera

Sono stati 102 gli abbonamenti sottoscritti nella giornata odierna, 12° della fase di prelazione: la cifra totale è ora di 1.406. Ricordiamo che la prelazione per i vecchi abbonati sarà disponibile fino al 26 luglio, rimangono quindi 9 giorni per provare ad avvicinarsi alla cifra degli abbonati della scorsa stagione, va a dire quella di 5.234.

Riepiloghiamo come sempre le vendite in questi 12 giorni di prelazione. 170 tessere sono state sottoscritte il primo giorno, 222 il secondo, 122 il terzo, 137 il quarto, 114 il quinto, 64 il sesto, appena 32 il settimo di domenica, lunedì, ottavo giorno, lieve risalita fino a 107, martedì nono giorno raggiunta quota 115, mercoledì decimo giorno si è raggiunta quota 127, nell'undicesimo giorno ieri sono satte vendute 94 tessere. Con i 102 di oggi si tocca quota 1.406. Ancora molto lontani quindi dal limite posto dai vecchi abbonati.