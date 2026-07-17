Provincia di Benevento, dopo sospensione Valentino convocazione per la surroga Dopo il provvedimento del Prefetto che dispone sospensione dalla carica del consigliere provinciale

A seguito del provvedimento di oggi 17 luglio del Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella inerente la sospensione dalla carica, ai sensi della Legge Severino, del Consigliere provinciale e Consigliere comunale di Sant’Agata de’ Goti Carmine Valentino, il Presidente della Provincia Nino Lombardi ha convocato, preliminarmente, la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni Consiliari e, successivamente, il Consiglio Provinciale al fine di reintegrare il plenum del Consiglio stesso con Floriana Fioretti, prima dei non eletti della Lista “Partito Democratico”. Conferenza, Commissioni e Consiglio affronteranno inoltre altri argomenti di rilevante interesse. La Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni Consiliari sono state convocate dal Presidente Lombardi per le 12.00 di lunedì 20 luglio p.v. presso la Sala Giunta della Rocca dei Rettori con il seguente Ordine del giorno dei lavori: 1. Prefettura di Benevento: “Sig. Carmine Valentino, nato a Sant'Agata de' Goti il 28.08.1972, consigliere provinciale e consigliere comunale di Sant'Agata de' Goti. Sospensione dalla carica elettiva ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 235/2012. Trasmissione provvedimento Prefetto di Benevento” – nota acquisita al prot. n. 17586 del 17.07.2026. Presa d’atto e adozione provvedimenti. 2. Rendiconto dell’esercizio finanziario 2025. Adozione ex art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014. 3. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 4. Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 ex art. 175 comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Deliberazione Presidenziale n. 149 del 8.6.2026 – Ratifica; 5. Lettura e approvazione verbali seduta precedente. Il Presidente Lombardi, quindi, ha convocato il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria, in prima convocazione, per venerdì 24 luglio p.v. alle 13.00 ed, in seconda convocazione, per sabato 25 luglio alle 13.00, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori per la trattazione del seguente Ordine del giorno: 1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 07.05.2026 dal n. 3 al n. 11. 2. Prefettura di Benevento: “Sig. Carmine Valentino, nato a Sant'Agata de' Goti il 28.08.1972, consigliere provinciale e consigliere comunale di Sant'Agata de' Goti. Sospensione dalla carica elettiva ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 235/2012. Trasmissione provvedimento Prefetto di Benevento” – nota acquisita al prot. n. 17586 del 17.07.2026. Presa d’atto e adozione provvedimento di surroga. 3. Rendiconto dell’esercizio finanziario 2025. Adozione ex art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014. 4. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 ai sensi degli art. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 5. Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 ex art. 175 comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Deliberazione Presidenziale n. 149 del 8.6.2026 – Ratifica.