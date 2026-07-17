Provincia, Cataudo: Garantire la regolarità del corpo elettorale prima del voto "È fondamentale assicurare il pieno rispetto delle norme"

Il candidato alla Presidenza della Provincia di Benevento, Claudio Cataudo, ha inviato una formale richiesta a Sua Eccellenza il Prefetto di Benevento, al Sindaco del Comune di Sant’Agata de’ Goti e al Presidente del Consiglio comunale, chiedendo un tempestivo intervento in merito alla sospensione del consigliere comunale Carmine Valentino.

Nella nota, Cataudo evidenzia come, alla luce del provvedimento di sospensione adottato nei confronti del consigliere, si renda necessario procedere senza indugio alla convocazione del Consiglio comunale per la surroga temporanea del componente sospeso, così come previsto dall’articolo 45 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

“La richiesta – sottolinea Cataudo – nasce dall’esigenza di prevenire qualsiasi modifica del corpo elettorale e di garantire il regolare e sereno svolgimento delle elezioni per la Presidenza della Provincia di Benevento, in programma il prossimo 26 luglio. È fondamentale assicurare il pieno rispetto delle norme e la completa rappresentatività degli organi elettivi, nell’interesse della trasparenza istituzionale e della correttezza del procedimento elettorale.”

Per tali ragioni, il candidato rivolge un appello alle istituzioni competenti affinché il Presidente del Consiglio comunale di Sant’Agata de’ Goti provveda con la massima tempestività alla convocazione dell’assemblea consiliare, consentendo la surroga temporanea del consigliere sospeso nei termini previsti dalla legge.