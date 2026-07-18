Scontro tra due auto sulla Benevento - Campobasso: 4 feriti - FOTO Incidente sulla Statale 87. Coinvolta una una bimba. Distrutte una Mercedes Classe A ed una Fiat 500

E' di quattro persone ferite e due auto distrutte il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina poco dopo le sette lungo la statale 87 che da Benevento conduce a Campobasso. Lo scontro, sembra frontale, ha coinvolto una Fiat 500 e una Mercedes Classe A.

L'incidente stradale è avvenuto nel territorio di Morcone. A far scattare l'allarme sono stati gli automobilisti che si sono trovati di fronte i due veicoli incidentati.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento, le ambulanze del 118 e i carabinieri.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere contorte dei veicoli coinvolti nel sinistro i malcapitati e li hanno affidati ai sanitari. Quattro le persone che sono state trasportate negli ospedali di Benevento.

Sono ora in corso i rilievi delle forze dell'ordine che dovranno chiarire la dinamica dell'incidente.

AGGIORNAMENTO

Tra i feriti anche una bimba di pochi anni trasferita in codice rosso al San Pio di Benevento a causa delle ferite riportate.