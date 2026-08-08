Maggioranza Mastella: al flash mob ex assessori non fingano di cadere dalle nubi I consiglieri della maggioranza Mastella: no a strumentalizzazioni politiche

"'Cado dalle nubi' è una delle pellicole di successo del bravissimo Checco Zalone. Una versione, meno brillante invero nell' interpretazione, l'abbiamo vista ieri quando abbiamo scorto la presenza di un ex assessore dell'Amministrazione al flash mob sulla vicenda ambientale che sta interessando il fiume Calore. Lo stesso che conosce bene, per esserne stato per anni l'esecutore quale delegato, la perizia e l'impegno incessante con cui il sindaco Mastella e tutta la maggioranza seguono le questioni che riguardano l'ambiente e l'habitat naturale della Città. Può cambiare il piatto dal quale si decide di cibarsi, assolutamente legittimo, ma senza disprezzare quello in cui si è mangiato prima. Peraltro di questioni ambientali, di industrie che hanno un potenziale inquinante poiché operano in settori delicati, l'ex assessore all'ambiente Rosa ha piena contezza. E sa che l'Amministrazione Mastella non ha fatto mai sconti a nessuno se si tratta di salvaguardare Benevento", lo scrivono in una nota i consiglieri della maggioranza Mastella.



"Quelli riguardanti i fiumi sono problemi che vive con gravità uguale se non maggiore anche la vicina provincia di Avellino, si vedano i casi del Sabato e del Rio Vergine, sebbene da lì si avverte una conflittualità politica minore e meno tentativi di ricavarne dividendi politici. La stessa siccità e il caldo estremo incrementano, ovunque in Italia, i problemi dei corsi d'acqua.

Il Flash mob di ieri, al netto di alcune strumentalizzazioni politiche, comunque si è svolto in forma civile. Solidarietà totale al sindaco Mastella per attacchi volgari ricevuti e per un inqualificabile striscione con parole d'odio apparso sulle strade cittadine", chiudono i consiglieri.