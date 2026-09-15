Settimana Europea della Mobilità: Parisi "è la chiave per rigenerare territori" Così il Presidente della Commissione nazionale ANCI Trasporto Pubblico Locale e Mobilità

L’importanza strategica delle politiche di mobilità sostenibile, dolce e intermodale, sia nei grandi centri urbani sia nei piccoli Comuni. Pone l’accento su questi aspetti Domenico Parisi, Presidente della Commissione nazionale ANCI Trasporto Pubblico Locale e Mobilità, nell’imminenza dell’avvio della Settimana Europea della Mobilità, la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione europea dedicata alla mobilità urbana sostenibile, cui aderisce anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“La Settimana Europea della Mobilità non è una semplice ricorrenza, ma un’occasione fondamentale per ripensare la fruibilità dei nostri spazi urbani e la qualità della vita dei cittadini – sottolinea Parisi –. Investire in una mobilità efficiente, pulita e inclusiva significa ridurre l’inquinamento, migliorare la vivibilità dei territori e garantire il diritto alla mobilità e alla connessione per ogni comunità, indipendentemente dalle sue dimensioni”.

Nella sua veste di Presidente della Commissione TPL e Mobilità di ANCI, Parisi rimarca la centralità del lavoro che i Comuni italiani stanno portando avanti: “Dalle grandi città ai piccoli borghi, i sindaci e le amministrazioni locali sono in prima linea nell’affrontare una delle sfide decisive per il futuro dei nostri territori. Occorre utilizzare al meglio le risorse disponibili, a partire da quelle europee e nazionali, per potenziare il trasporto pubblico locale, incentivare la mobilità ciclabile e pedonale e sviluppare soluzioni di intermodalità capaci di ricucire i divari territoriali tra periferie, aree interne e principali centri di attrazione”.

Per Parisi, la transizione verso una mobilità realmente sostenibile deve necessariamente poggiare su un sistema di trasporto pubblico efficiente e capillare: «Ridurre il peso dell’automobile privata nelle nostre città e nei nostri territori non può significare semplicemente chiedere ai cittadini di cambiare abitudini. È necessario offrire alternative concrete, accessibili e affidabili. Il trasporto pubblico locale deve essere messo nelle condizioni di rispondere alle esigenze quotidiane delle persone, con particolare attenzione alle aree interne e ai piccoli Comuni, dove il diritto alla mobilità coincide spesso con il diritto allo studio, al lavoro e all’accesso ai servizi».

“La mobilità sostenibile – prosegue il Presidente della Commissione ANCI – rappresenta inoltre uno straordinario strumento di rigenerazione territoriale. Ciclabilità, percorsi pedonali, trasporto collettivo e intermodalità possono contribuire non soltanto alla tutela dell’ambiente, ma anche alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e turistico dei nostri territori”.

“L’auspicio – conclude Parisi – è che la Settimana Europea della Mobilità possa rappresentare non soltanto un momento di sensibilizzazione, ma un ulteriore impulso verso politiche strutturali e durature. Come Commissione ANCI lavoreremo. affinché le esigenze dei Comuni trovino ascolto e affinché la mobilità sostenibile diventi sempre più uno degli strumenti attraverso cui costruire territori più accessibili, connessi, inclusivi e competitivi”.

