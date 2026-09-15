Comunità montana Fortore: richiesto turnover degli operai Spina. il nostro organico continua a presentare un deficit

Si è riunita questa mattina la Giunta della Comunità Montana del Fortore, che ha affrontato una serie di questioni di particolare rilievo per l’attività dell’Ente e per il futuro dei servizi legati alla forestazione, alla tutela del territorio e allo sviluppo dell’area interna. Il presidente Zaccaria Spina con il vice Giuseppe Addabbo e l’assessore Gianfranco Mottola, al primo punto all’ordine del giorno, hanno condiviso e deliberato la richiesta formale di attivazione della procedura relativa al turnover degli operai forestali, da sottoporre al Tavolo di Partenariato della Regione Campania. La decisione arriva all’indomani dell’incontro tenutosi nella giornata di ieri con le organizzazioni sindacali, rappresentate da Alfonso Iannace per la Fai Cisl, Carlo Ceccarelli per la Flai Cgil e Alfredo Di Rubbo per la Uila Uil.

Il confronto si è concluso con la sottoscrizione unanime di un accordo sindacale finalizzato proprio all’avvio del processo di integrazione delle risorse umane del settore forestazione. Nell’accordo viene ricordato il percorso che ha portato alla stabilizzazione di 39 operai a tempo determinato e, allo stesso tempo, viene evidenziato come il fabbisogno organico dell’Ente non sia ancora adeguatamente bilanciato. Le verifiche tecniche ed economiche effettuate dagli uffici alla luce degli attuali paletti fissati nella regolamentazione regionale e di cui si chiede il superamento, hanno individuato la fattibilità del turnover per un numero pari a 30 unità a regime.

“Quella del turnover – sottolinea il presidente Zaccaria Spina – non è una richiesta che nasce oggi, ma il risultato di un percorso che abbiamo condiviso con le organizzazioni sindacali e che riteniamo necessario per dare prospettiva alla forestazione del Fortore. Abbiamo fatto un passo importante con la stabilizzazione dei 39 operai, ma il nostro organico continua a presentare un deficit che incide sulla capacità dell’Ente di svolgere pienamente le proprie funzioni”.

“Il ricambio generazionale – prosegue Spina – significa innanzitutto garantire nuove energie e nuove competenze, ma anche assicurare continuità a un’attività che riguarda il presidio idrogeologico, la forestazione, la bonifica montana e la prevenzione degli incendi boschivi. Per questo abbiamo deciso di formalizzare immediatamente la richiesta al Tavolo di Partenariato Forestale della Regione Campania, confidando che possa essere valutata con la necessaria attenzione”.

L’accordo sottoscritto ieri prevede inoltre che l’attuazione del monte giornate avvenga per moduli funzionali di 156 giornate lavorative effettive, lasciando aperta la possibilità di individuare modalità diverse in presenza di particolari contesti o situazioni contingenti. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre evidenziato la necessità di salvaguardare il numero delle assunzioni programmate rispetto agli incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 2025-2028 e di accompagnare il ricambio generazionale con nuove competenze e professionalità.

“Voglio sottolineare – aggiunge il presidente Spina – il valore del confronto che abbiamo avuto con le organizzazioni sindacali. Abbiamo condiviso una linea comune e un documento che mette al centro il lavoro, la tutela del territorio e la necessità di rafforzare una struttura che rappresenta un presidio fondamentale per le nostre comunità. Adesso la parola passa anche alla Regione Campania e al Tavolo di Partenariato”.

La Giunta ha inoltre preso formalmente atto dell’incontro sindacale del 14 settembre, deliberando separatamente in merito agli esiti del confronto. Si tratta di un ulteriore passaggio che consolida il percorso di collaborazione avviato con le rappresentanze dei lavoratori.

Nel corso della riunione dall’Esecutivo sono stati inoltre condivisi gli altri punti da portare al confronto con la Regione Campania. In particolare, è stata posta l’attenzione sull’avvio della programmazione 2027 per il settore della forestazione, nella consapevolezza che, in assenza di un quadro programmatorio adeguato, dal prossimo 1° gennaio potrebbero determinarsi scenari di forte criticità per l’Ente e per la gestione delle attività.

“Non possiamo aspettare l’inizio del nuovo anno per affrontare problemi che conosciamo già oggi – evidenzia Spina –. Per questo vogliamo arrivare al confronto con la Regione con una programmazione chiara e con la consapevolezza delle criticità che potrebbero determinarsi dal primo gennaio. L’obiettivo è evitare soluzioni emergenziali e costruire per tempo le condizioni per garantire continuità al servizio e al lavoro”.

Un ulteriore punto riguarda il servizio AIB – Antincendio Boschivo. La Comunità Montana e le organizzazioni sindacali hanno concordato di aggiornarsi al termine della stagione AIB, presumibilmente nei primi giorni di ottobre, per tracciare un bilancio delle attività svolte e intavolare confronto sulle spettanze economiche da corrispondere agli operatori, nella prospettiva che anche per questo settore la Regione Campania possa completare le procedure di assegnazione delle risorse.

“Anche sull’AIB – afferma il presidente della Comunità Montana – vogliamo procedere con chiarezza e responsabilità. Una volta conclusa la stagione faremo un rendiconto delle attività svolte, ci confronteremo con gli operatori e con le organizzazioni sindacali e affronteremo il tema delle spettanze economiche. Auspichiamo che nel frattempo la Regione completi le procedure necessarie per consentire agli Enti di procedere”.

Tra i provvedimenti approvati questa mattina dalla Giunta anche uno specifico indirizzo al RUP del Servizio Agricoltura e Foreste per verificare e individuare tutte le possibilità di semplificazione delle procedure autorizzatorie relative al taglio della legna destinata all’autoconsumo. L’obiettivo è rendere più snelle le procedure, soprattutto per le richieste relative a quantitativi limitati e destinati esclusivamente al fabbisogno familiare, agevolando in particolare le persone anziane che si trovano a dover affrontare procedimenti amministrativi spesso sproporzionati rispetto all’entità della richiesta.

“Abbiamo ritenuto necessario – spiega Spina – dare un indirizzo preciso agli uffici affinché vengano individuate tutte le soluzioni possibili per semplificare queste procedure. Parliamo di piccoli quantitativi di legna destinati all’autoconsumo e, molto spesso, di cittadini anziani. La semplificazione amministrativa deve essere concreta e deve partire anche da situazioni quotidiane come questa, naturalmente nel pieno rispetto delle norme e della tutela del patrimonio forestale”.

La Giunta ha infine preso atto della convenzione predisposta dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania, propedeutica alla sottoscrizione dell’accordo relativo al progetto sul turismo finanziato nell’ambito dei fondi assegnati alla SNAI Fortore Beneventano.

“Anche sul turismo – conclude Spina – intendiamo dare seguito alle opportunità che derivano dalla programmazione della SNAI Fortore Beneventano. La convenzione predisposta dalla Regione rappresenta un passaggio operativo importante per trasformare le risorse disponibili in progettualità concrete a beneficio del territorio. Il Fortore ha bisogno di rafforzare la propria capacità di fare rete e di valorizzare in maniera coordinata il proprio patrimonio ambientale, culturale, paesaggistico e turistico”.

La seduta della Giunta ha quindi consentito di mettere in fila una serie di priorità strettamente collegate tra loro: il rafforzamento della forestazione attraverso il turnover, la programmazione delle attività per il 2027, il completamento del percorso relativo all’AIB, la semplificazione delle procedure per l’autoconsumo della legna e l’avanzamento delle progettualità turistiche della SNAI Fortore Beneventano.