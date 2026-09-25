Inchiesta Santamaria, Parente non si dimette: vertice al Comune Secondo le prime indiscrezioni il Presidente del Consiglio comunale rimarrebbe al suo posto

Renato Parente non si dimette. È questa, secondo le indiscrezioni che filtrano dalla riunione in corso a Palazzo Mosti, la posizione del presidente del Consiglio comunale di Benevento, il cui nome è entrato nel nuovo filone dell’inchiesta della Procura sannita che ruota attorno all’ex dirigente comunale Gennaro Santamaria.

A Palazzo Mosti il sindaco Clemente Mastella ha riunito i gruppi della maggioranza per fare il punto sulla vicenda e sulle sue possibili ricadute politiche.

Sindaco e maggioranza avrebbero respinto l'ipotesi di dimissioni invitando Parente a proseguire il proprio mandato istituzionale nonostante il coinvolgimento nell’indagine.

Il suo nome compare tra quelli degli indagati nell’inchiesta, che secondo quanto riportato nelle ricostruzioni investigative riguarda diversi episodi e settori dell’attività amministrativa.

La decisione, se confermata al termine del vertice politico, assume un peso particolare anche alla luce del ruolo ricoperto da Parente, che presiede il Consiglio comunale di Benevento.